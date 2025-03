"Jos Verstappen snoert Jack Plooij de mond over Mercedes-geruchten".

De toekomst van Max Verstappen blijft de gemoederen bezighouden in de Formule 1-wereld. De viervoudig wereldkampioen wordt voortdurend in verband gebracht met een overstap naar een ander team. Jos Verstappen maakt nu duidelijk dat één gerucht helemaal nergens op slaat.

Verstappen beschikt bij zijn team Red Bull Racing over een contract tot en met 2028. Vorig jaar vielen de prestaties van Red Bull echter tegen, en dat zorgde voor verhalen. Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte met Verstappen, maar hij liep een blauwtje. Verstappen bleef Red Bull trouw, maar de geruchten verdwenen niet. In de afgelopen maanden werd Verstappen in verband gebracht met Aston Martin, terwijl ook de naam van Mercedes blijft vallen.

Geruchten

In het Race Café op Ziggo Sport werden deze geruchten ook besproken. De tafelgasten bespraken een gerucht over Wolff, die in februari vlak na Verstappen zou zijn geland op het vliegveld van Eindhoven. Ook voormalig pitreporter Jack Plooij zit aan tafel, en hij is zeker van zijn zaak. Plooij spreekt over clausules in het contract van Verstappen, en hij weet zeker dat de viervoudig wereldkampioen volgend jaar voor Mercedes rijdt. Het is niet de eerste keer dat Verstappen in verband wordt gebracht met het Duitse team.

Felle reactie Jos Verstappen

Normaal gesproken werd er gezwegen over deze verhalen, maar dat is nu niet het geval. Ziggo Sport plaatste het fragment op X, en onder de video reageerde Verstappens vader Jos. In een kort bericht reageert hij op het verhaal van Plooij: "Jack Jack Jack. Wat een onzin vertel jij." Het is niet duidelijk of Jos Verstappen het heeft over de verhalen over de clausules of de stelligheid van Plooij dat Max Verstappen in 2026 voor Mercedes rijdt. Vooralsnog is het allemaal koffiedik kijken, aangezien het nieuwe seizoen nog niet van start is gegaan. Dat zal aankomende week gaan gebeuren in Australië, waar er wordt geracet op het circuit van Albert Park in Melbourne.