Verstappen op scherp: schorsing dreigt bij start nieuw F1-seizoen

Max Verstappen gaat dit seizoen zijn wereldtitel verdedigen in de Formule 1. De Nederlander weet dat hij niet de sterkste auto heeft, maar hij gaat er wel alles aan doen om goed voor de dag te komen. Verstappen moet wel opletten, want anders loopt hij mogelijk tegen een schorsing aan.

In de Formule 1 wordt een coureur geschorst als hij twaalf strafpunten heeft verzameld op zijn superlicentie. Ze kunnen strafpunten ontvangen voor overtredingen tijdens het raceweekend. Het voordeel voor de coureurs is dat de strafpunten na een bepaalde periode kunnen vervallen, maar dat neemt niet weg dat ze wel goed op moeten letten. Het missen van een race kan voor problemen in het kampioenschap zorgen.

Alonso

Vorig jaar was Kevin Magnussen de eerste Formule 1-coureur die werd geschorst volgens deze regels. Er bestaat een kans dat er dit jaar weer een coureur tegen een schorsing aanloopt. De coureur met de meeste strafpunten is op dit moment Max Verstappen. De regerend wereldkampioen staat op acht strafpunten, en dat geldt ook voor Aston Martin-coureur Fernando Alonso.

Zomer

Alonso's eerste strafpunten vervallen op 24 maart, terwijl Verstappen moet wachten tot de zomer. Verstappens eerste strafpunten vervallen pas op 30 juni, terwijl de andere strafpunten pas vervallen in de maanden oktober, november en december. Dat betekent dat Verstappen in de eerste helft van het seizoen op moet letten, maar het lijkt er niet op dat hij in de duels ineens rustig aan gaat doen.

Marko maakt zich geen zorgen

Bij Verstappens team Red Bull Racing lijken ze zich geen zorgen te maken over een mogelijke schorsing. Red Bull-adviseur Helmut Marko wordt hiernaar gevraagd in een interview met Auto, Motor und Sport, en zijn antwoord is duidelijk: "De FIA zou eigenlijk andere zaken moeten regelen in plaats van de coureurs op deze manier betuttelen. Max weet waar het over gaat. Ik zie hier geen enkel gevaar in."

Wanneer vervallen Verstappens strafpunten?

30 juni 2025: 2 strafpunten vervallen

27 oktober: 2 strafpunten vervallen

1 november: 1 strafpunt vervalt

1 december: 1 strafpunt vervalt

8 december: 2 strafpunten vervallen