Red Bull houdt rekening met vertrek van Verstappen

De toekomst van Max Verstappen is een belangrijk vraagstuk bij het ingaan van het nieuwe seizoen. De Nederlander staat onder contract bij Red Bull, maar er liggen meerdere kapers op de kust. Helmut Marko is eerlijk over Verstappen, en hij stelt dat Red Bull hard moet doorwerken.

Red Bull staat onder druk. Ze willen presteren, maar het lijkt erop dat ze vooralsnog langzamer zijn dan McLaren. Daarnaast willen ze de vijfde wereldtitel van Max Verstappen naar binnen gaan halen. Verstappen wil die titel ook gaan pakken, maar hij weet dat hij niet de favoriet is. Toen de prestaties van Red Bull vorig jaar de verkeerde kant opgingen, liet Verstappen ook zijn frustraties zien aan de buitenwereld.

Prestatieclausules

Tijdens de winterperiode werd hij ook nog eens in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin. Zijn toekomst is dan ook een groot vraagstuk. In een interview met Auto, Motor und Sport wordt Red Bull-adviseur Helmut Marko gevraagd of er nog steeds een risico bestaat dat Verstappen in 2026 gaat vertrekken: "Het is geen geheim dat het contract van Max prestatieclausules bevat. Max wil winnen, en hij wil het gevoel hebben dat jij je best doet. Dit is een uitdaging voor ons. Als hij niet het gevoel heeft dat er alles aan wordt gedaan om hem de beste auto te geven, dan bestaat er een risico dat hij van gedachten verandert."

Winnende auto bouwen

Marko weet dan ook dat Red Bull moet rennen voor Verstappen. Het is van groot belang om voor een goede auto te gaan zorgen, zo geeft de Oostenrijkse teamadviseur ook toe: "Het is voor ons heel belangrijk om hem te bewijzen dat we een auto voor hem kunnen bouwen waarmee hij kan winnen. Als we kijken naar het huidige prestatieniveau, dan betekent winnen niet meer dat we twintig races kunnen winnen. Maar we moeten er wel staan in de races waar we kunnen winnen, of waar we voldoende punten kunnen verzamelen."