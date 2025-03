"Verstappen kent oplossingen voor Red Bull-problemen."

Max Verstappen begint dit weekend met zijn jacht op zijn vijfde wereldtitel. De Nederlander hoopt in Australië een goed resultaat te kunnen boeken. Verstappen stelt dat Red Bull er klaar voor is om aan het seizoen te beginnen, en hij is zeer enthousiast om weer achter het stuur te kruipen.

Verstappen en Red Bull beleefden eind vorige maand een aardige testweek in Bahrein. Ze hadden wat probleempjes, maar toch was het gevoel redelijk goed. Ze lijken afscheid te hebben genomen van een aantal problemen, maar Red Bull lijkt niet het sterkste team te zijn. De grootste favoriet lijkt op dit moment McLaren te zijn, Verstappen wees de papajakleurige renstal ook aan als het te kloppen team.

"Geweldig om weer te beginnen"

Verstappen heeft er nu vooral zin in om te gaan racen in Melbourne. Hij is gearriveerd op Australisch grondgebied, en hij laat in zijn preview weten dat hij er veel zin in heeft: "Het is geweldig om weer te kunnen racen en het seizoen officieel te beginnen. Het is mooi dat de eerste race van het seizoen in Melbourne plaatsvindt. Ik reed hier mijn Formule 1-debuutrace, dus ik heb er veel herinneringen en we zien altijd gepassioneerde fans hier om te supporten."

Lessen geleerd in Bahrein

Verstappen blijft wel realistisch. De Nederlander weet dat de verschillen klein zijn, en dat hij niet de favoriet is voor de zege en de titel: "In Bahrein hebben we veel geleerd tijdens de testdagen, maar er is nog veel werk te verrichten. We hebben ideeën over wat we kunnen doen en hoe we kunnen toepassen wat we hebben geleerd tijdens het testen, dus we zullen zie hoe het gaat als we het circuit op kunnen gaan. We hebben de data geanalyseerd en gewerkt aan verbeteringen en verdere optimalisatie. We zijn klaar om weer van start te gaan en ik ben ook enthousiast om het seizoen weer te beginnen."