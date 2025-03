Verstappen heeft slecht nieuws en verwacht geen Red Bull-successen in Australië

Max Verstappen gaat dit jaar op jacht naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander zal het niet makkelijk gaan krijgen, en hij ziet zichzelf dan ook niet als de favoriet voor de eerste Grand Prix van het seizoen in het Australische Melbourne.

Verstappen en Red Bull kenden vorig jaar een wisselvallig seizoen in de Formule 1. Verstappen begon goed aan het seizoen, maar zijn team Red Bull verloor hun koppositie. Hierdoor moest Verstappen hard werken, maar dat leverde hem wel de wereldtitel op. Vorige week in Bahrein kende Red Bull een aardige testweek, maar ze lijken niet de favoriet te zijn voor de titels dit jaar. McLaren heerste bij de wintertest, en ze lijken de grote favoriet te zijn.

Oranje team

Ook Max Verstappen denkt dat het een lastig jaar gaat worden. Tijdens een evenement van Viaplay liet hij aan Motorsport.com weten dat Red Bull niet de favoriet is in Australië: "Op dit moment is er maar eentje de favoriet, en dat team is oranje. Dat is wel een mooie kleur, maar wij hebben nog werk aan de winkel. Andere teams willen volgens mij ook nog wel wat verbeteringen zien, dus op dit moment is er één team dat duidelijk vooraan staat."

Conclusie na de wintertest

De resultaten in de wintertest zorgen ook niet voor veel optimisme bij Verstappen. Zijn oordeel is dan ook glashelder: "Werk aan de winkel." Verstappen deelt een mening die wel meer mensen hebben: McLaren is de grote favoriet bij de seizoenstart in Melbourne op het circuit van Albert Park volgende week. Hij is helder: "Als je naar de rondetijden kijkt, dan is McLaren de grote favoriet. Bij ons ging het niet allemaal soepel, maar aan de andere kant hebben we wel wat ideeën over hoe we onszelf kunnen verbeteren. Ik heb zelf ook veel tijd doorgebracht in de simulator, ik was bijvoorbeeld gisteren nog op de fabriek bij het team "