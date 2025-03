Furieuze Wolff stoort zich aan FIA-geruchten over zijn vrouw

Autosportfederatie FIA houdt later dit jaar presidentsverkiezingen. Tijdens de testweek in Bahrein ging het gerucht rond dat Susie Wolff interesse zou hebben in deze rol. Toto Wolff ontkent dat zijn vrouw FIA-president wil worden, en hij stelt dat er iemand ophef probeert te creëren.

De FIA wordt sinds eind 2021 geleid door Mohammed Ben Sulayem. Hij zorgde in de afgelopen jaren voor de nodige ophef, maar hij wil graag aanblijven als president van de FIA. Het was dan ook enigszins verrassend dat F1 Academy-kopstuk Susie Wolff in verband werd gebracht met deze rol. Volgens Italiaanse media zou ze er over nadenken. Ze heeft genoeg ervaring, maar al snel werd duidelijk dat ze zich waarschijnlijk niet kandidaat gaat stellen voor deze functie.

Ophef creëren

Ze is getrouwd met Mercedes-teambaas Toto Wolff, en het zou voor extra verhalen over belangenverstrengeling kunnen zorgen als ze daadwerkelijk een gooi gaat doen naar de topfunctie bij de FIA. Mercedes-teambaas Wolff ontkent de geruchten die rondgaan over zijn vrouw. In het ORF-programma 'Sport am Sonntag' kreeg hij de vraag of zijn vrouw FIA-president wil worden. Zijn antwoord was heel erg duidelijk: "Niet dat ik weet. Susie is een echte ondernemer. Iemand heeft deze geruchten verspreid om voor ophef te zorgen."

Dezelfde mening als Ben Sulayem

Wolff heeft er echter nooit een geheim van gemaakt dat hij het niet altijd eens is met FIA-president Ben Sulayem. De twee botsen wel eens, zo legt Wolff uit: "We hebben wel eens onze punten waarop we het oneens zijn. Over andere dingen, bijvoorbeeld het vloeken, zijn we het grotendeels eens." De nieuwe regels omtrent wangedrag zorgden voor ergernis bij de coureurs, maar Wolff denkt er anders over: "We zijn een sport voor heren en we moeten dan ook het goede voorbeeld geven. De kinderen die naar ons kijken zouden onze coureurs niet de hele tijd moeten horen vloeken."