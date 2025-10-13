Spraakmakende FIA-zaak niet van de baan: Susie Wolff zet door

De zaak tussen de FIA en Susie en Toto Wolff is nog niet van de baan. Susie Wolff laat het er niet bij zitten, nadat de FIA eind 2023 kortstondig onderzoek deed naar belangenverstrengeling. Wolff laat weten dat de zaak nog gaande is, en dat ze zich niet op zo'n manier laat behandelen.

Susie Wolff is de CEO van de F1 Academy, en speelt op die manier een belangrijke rol binnen de sport. Eind 2023 gingen er wilde geruchten rond dat ze hierdoor informatie in handen zou hebben, die kon belanden bij haar man, Mercedes-teambaas Toto Wolff. De FIA nam het vreemde verhaal bloedserieus, en ze openden een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling. Binnen 48 uur lieten ze de zaak vallen nadat alle F1-teams hun steun hadden betuigd aan de Wolffs.

Susie Wolff reageerde woest op het feit dat er überhaupt een onderzoek werd geopend. Ze kondigde aan dat ze juridische stappen ging zetten, maar het is al maanden stil over deze zaak tegen de FIA. Het kopstuk van de F1 Academy heeft daar nu zelf een einde aan gemaakt.

Wolff verklaart stappen

In een interview met The Times laat ze weten dat de zaak nog steeds in volle gang is: "Ik weiger op deze manier te worden behandeld. Het zorgde er namelijk voor dat er heel erg veel artikelen verschenen waarin mijn integriteit in twijfel werd getrokken."

Volgens Wolff werd er hier een grens bereikt door de FIA: "Mensen mogen hun mening hebben over of wat ik doe goed is of juist niet. Maar dat is echt iets wat ik niet laat gebeuren, dat mensen mijn integriteit in twijfel gaan trekken."

Zaak niet van de baan

Na de beschuldigingen en het onderzoek van de FIA startte Wolff een zaak wegens smaad. Ze laat nu weten dat dat proces nog steeds gaande het, het is niet duidelijk wat er verder gaan gebeuren.