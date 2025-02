Susie Wolff wil FIA-president worden

De vrouw van Toto Wolff, Susie Wolff, zou weleens de nieuwe FIA-president kunnen worden. De 42-jarige Brit wilt het gaan opnemen tegen de nogal controversiële FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die eind 2023 een onderzoek startte naar Toto en Susie Wolff.

Na een groot protest in de F1-paddock werd het onderzoek ingetrokken. Susie Wolff noemde het 'vrouwonvriendelijk' en diende een strafklacht in voor de beschuldigingen.

Interesse

Volgens het Italiaanse tijdschrift Autosprint zou de zaak tussen Ben Sulayem en de Wolffs weleens te maken kunnen hebben met Susies geruchtmakende interesse om het op te nemen tegen de huidige FIA-baas tijdens de verkiezingen eind dit jaar. Autosprint suggereert dat het onderzoek een 'geheime boodschap' was.

"Hoe dubieus de acties van Ben Sulayem ook zijn, elke stap die hij tot nu toe heeft gezet was logisch", zei correspondent Stefano Tamburini. "Zelfs degenen die volkomen onlogisch leken, zoals het openen en snel afsluiten van een onderzoek naar belangenverstrengeling tegen Susie Wolff, hoofd van de volledig vrouwelijke F1 Academy van de Formula One Group, en haar man Toto Wolff, teambaas van Mercedes. In werkelijkheid was het een manier om mensen te laten weten dat hij zich bewust was van de mogelijke lancering van mevrouw Wolff in een presidentiële verkiezingsrace", legde hij uit in de laatste editie van het Italiaanse magazine.

Presidentsverkiezingen

De volgende verkiezingen voor de president van de FIA zijn in december dit jaar en volgens de FIA-regels kan Ben Sulayem zich verkiesbaar stellen voor nog twee extra termijnen van vier jaar. Een paar maanden geleden benadrukte Ben Sulayem dat hij er geen probleem mee had als anderen zich tegen hem kandidaat zouden willen stellen.

"Eerlijk waar, 100 procent,” zei hij. “Ik zou meer dan blij zijn. Het is altijd democratie, niet soms." De 63-jarige uit Dubai was een oud-rallycoureur en nu al sinds 17 december 2021 baas van de FIA.