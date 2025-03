Marko helemaal klaar met geruchtmakende Horner-zaak

Het team van Red Bull Racing heeft een onrustig jaar achter de rug. De rel omtrent teambaas Christian Horner bleef aan het team kleven. De zaak leek ten einde te zijn, maar dit blijkt toch anders te liggen. Helmut Marko hoopt dat er snel een schikking wordt getroffen.

Horner werd vorig jaar door een werkneemster van Red Bull beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hij werd echter vrijgesproken, maar daarmee was de zaak nog niet voorbij. De werkneemster ging in hoger beroep tegen de uitkomst van het onderzoek, maar ook nu werd Horner vrijgesproken. Afgelopen week onthulde De Telegraaf dat de zaak wordt afgehandeld in de rechtbank, en dat de Britse media niet over de rel mag publiceren.

Hopen op een schikking

Bij Red Bull willen ze het liever niet over deze zaak hebben. Red Bull-adviseur Helmut Marko is wel met een reactie gekomen op het nieuws van afgelopen week. In een interview met zijn landgenoten van het Oostenrijkse OE24 legt hij uit waarom het proces pas begin 2026 begint: "Omdat de Engelse jurisdictie zeer lange doorlooptijden heeft. Maar ik hoop dat de rust voor die tijd is teruggekeerd, en dat er een schikking wordt getroffen." Deze zaak zorgt er in ieder geval voor dat het proces omtrent Horner nog minimaal één seizoen het onderwerp van gesprek zal blijven in de Formule 1-wereld.

Fluitconcerten voor Verstappen en Horner

Marko wordt ook nog gevraagd naar een andere rel rondom Red Bull. Horner en wereldkampioen Max Verstappen werden tijdens de teampresentatie in Londen immers uitgefloten door het publiek in de O2 Arena. Gevraagd naar het gejoel voor Verstappen, reageert Marko nogal duidelijk: "De Engelse fans zijn gewoon tegen hem." Horner werd veel erger uitgefloten door de fans tijdens de presentatie. Als de interviewer Marko vraagt naar dit fluitconcert, wil hij minder graag antwoord opgeven: "Daar heb ik geen commentaar op."