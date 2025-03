'Verstappen kan sensationele transfer naar Ferrari maken'

Max Verstappen wordt gezien als de beste coureur in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen aast op zijn vijfde titel, maar er wordt ook gespeculeerd over zijn toekomst. Ralf Schumacher vindt Aston Martin een logische keuze, maar hij wil een overstap naar Ferrari ook niet uit sluiten.

Verstappen beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull Racing. Het is echter niet uitgesloten dat hij voor die tijd overstapt naar een ander team. Toen de resultaten van Red Bull vorig jaar tegenvielen, deelde hij zijn ergernis. Tegelijkertijd probeerde Mercedes-teambaas Toto Wolff Verstappen binnen te hengelen, maar dat lukte niet. Wolff zal zijn interesse niet zomaar aan de kant gaan schuiven.

Problemen bij Mercedes

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher denkt niet dat Mercedes per se de beste plek is voor Verstappen. In de podcast van de Duitse tak van Sky Sports spreekt Schumacher zich uit: "We moeten afwachten wat er gebeurt. Mercedes heeft namelijk nog steeds het probleem dat ze niet weten in welke richting ze moeten gaan met de ontwikkeling van de auto. Zo ziet het er tenminste uit, maar het is nog vroeg."

Verstappen niet goedkoop

Volgens Schumacher hangt dit ook niet af van het feit of Verstappen beschikbaar is of niet. Hij stelt dat de sfeer binnen Mercedes ook een rol kan spelen: "Als beide coureurs nu heel goed met elkaar kunnen opschieten, dan kan het zijn dat Toto Wolff niemand op wil offeren. En dan is er ook nog het financiële aspect. Max Verstappen is ook niet bepaald goedkoop. Als je dan twee coureurs hebt die gewoon goed samenwerken, dan kan dat gewoon de betere keuze zijn."

Ferrari

Verstappen werd deze winter ook in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin. Schumacher zou dat niet vreemd vinden, al stelt hij dat er nog een kaper op de kust ligt: "Hoe meer ik er over nadenk, hoe logischer het zou zijn voor Verstappen om naar Aston Martin te gaan. Misschien is het iets te vergezocht, en vooral afhankelijk van hoe lang hij bij Red Bull blijft, maar hij zou misschien ook naar Ferrari kunnen gaan. Die kan je niet afschrijven."

Is Ferrari een logische stap?

Het is echter niet duidelijk of er in de toekomst plaats zal zijn voor Verstappen bij Ferrari. De iconische Italiaanse renstal heeft met Lewis Hamilton en Charles Leclerc twee wereldtoppers onder contract staat. Hamilton kwam afgelopen winter over van Mercedes, en hij rijdt volgend jaar sowieso ook voor Ferrari. Ook Charles Leclerc beschikt over een langlopend contract.

Hamilton is wel al veertig jaar oud, wat betekent dat hij niet nog zeer lang kan doorgaan. Hij heeft die ambitie zelf wel, maar het is niet duidelijk hoe realistisch dat is. Ferrari zal dan rond moeten kijken naar mogelijke vervangers. Met Oliver Bearman beschikken ze over een groot talent, maar hij is nu uitgeleend aan Haas, en daar zal hij moeten groeien. Het zou niet vreemd zijn als ze bij Verstappen uitkomen, want zoals Ralf Schumacher al zei, niets kan worden uitgesloten.