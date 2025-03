Marko verwacht intern gevecht tussen Hamilton en Leclerc

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur, en het wordt waarschijnlijk een zeer spannend jaar. Lewis Hamilton rijdt voor het eerst voor het team van Ferrari, en de verwachtingen zijn hoog. Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat Hamilton Ferrari naar zijn hand kan gaan zetten.

Hamilton stond afgelopen winter in de spotlights in de Formule 1. Zijn overstap naar Ferrari was wereldnieuws, en al zijn meters in de scharlaken rode bolide werden nauwkeurig vastgelegd. Bij Ferrari wordt hij de teamgenoot van Charles Leclerc, en samen willen ze het team successen gaan bezorgen. Ze kunnen ook elkaars concurrent gaan worden in een titelstrijd, en dat zorgt voor veel verwachtingen en vraagtekens.

Ferrari het derde team

Red Bull-adviseur Helmut Marko houdt de situatie bij zijn concurrent Ferrari nauwlettend in de gaten. Hij denkt te weten waar de Italiaanse renstal staat, zo legt hij uit in een interview met Sport.de: "Ferrari is volgens onze berekeningen het derde team, net voor Mercedes." Marko kijkt ook naar de interne strijd: "In Bahrein was Leclerc duidelijk sneller. Maar dat is normaal. Hij kent het team, hij kent de auto. Hamilton reed veel rondjes, verbeterde zich, maar zat nog niet op het niveau van Leclerc. Maar, zoals ik al zei, de eerste race komt eraan, en we weten allemaal dat Hamilton zich kan verbeteren als de omgeving goed is."

Interne duels

Marko denkt dat het een interessante strijd gaat worden binnen Ferrari. De Oostenrijkse teamadviseur gaat het goed in de gaten houden: "De een is een meervoudig wereldkampioen, de ander jaagt op zijn eerste titel, maar hij is wel één van de beste in de kwalificaties. En omdat het deelnemersveld relatief dicht op elkaar zit, kan een verschil van drie of vier tienden in de kwalificatie een verschil van drie tot vijf startposities opleveren."

Marko denkt dat dit voor het verschil kan gaan zorgen. Hij gaat verder met zijn verhaal: "We weten hoe moeilijk inhalen vandaag de dag is. Dus vanuit dat oogpunt is het cruciaal dat Hamilton de eerste kwalificatiesessies op gelijke voet met Leclerc kan staan. Maar dat gaat zeker niet eenvoudig worden."