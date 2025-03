Briatore eist wereldtitel van Alpine in 2027

Het team van Alpine rijdt dit jaar voor het laatst met Renault-motoren. Vanaf volgend jaar gaan ze met Mercedes-krachtbronnen rijden, en ze azen op successen. Flavio Briatore verwacht dat ze volgend jaar races kunnen winnen, en dat ze in 2027 wereldkampioen kunnen worden.

Alpine begon vorig jaar rampzalig aan het seizoen. Ze waren met afstand het langzaamste team, en er was veel onrust binnen de renstal. Meerdere kopstukken verlieten het team, waarna Oliver Oakes de teambaas werd en Flavio Briatore werd teruggehaald als speciaal adviseur. Hij heeft zijn stem duidelijk laten horen binnen het team, de Italiaanse F1-legende wil dat Alpine de top weer gaat bestormen.

Voorbereiding op 2026

Briatore zag Alpine vorig jaar al een aantal belangrijke stappen zetten. Nu wil hij dat dit weer gaat gebeuren. Als hij in een interview met Motorsport.com de vraag krijgt hoe lang Alpine nodig heeft om terug te keren aan de top, reageert hij lachend: "Twee of drie weken!" Daarna geeft hij iets serieuzer antwoord op de vraag: "Dit seizoen is belangrijk om ons voor te bereiden op 2026. Dan moeten we klaar zijn om races te winnen. In 2026 krijgen we een Mercedes-motor en in de tussentijd moeten we meer ervaren mensen binnenhalen."

Wereldtitel in 2027

Briatore wil dat zijn team de toppers gaat uitdragen. De flamboyante Italiaan heeft veel ervaring in de Formule 1, en hij ziet nu overeenkomsten met zijn successen in de jaren '90. Briatore legt dat uit als hij verder gaat met zijn verhaal: "Hetzelfde gebeurde bij Benetton. Mensen lachten ons uit omdat we een bedrijf in T-shirts waren, maar zodra wij races gingen winnen, wilde iedereen ineens bij ons team komen werken! Hetzelfde gold een aantal jaren later voor Renault. Als we als een team samenwerken, dan ben ik van mening dat we in 2026 races kunnen gaan winnen en dat we in 2027 voor de titel kunnen gaan vechten."