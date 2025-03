Alpine hield eerste Williams-deal Sainz tegen

Carlos Sainz speelde vorig jaar een grote rol in het silly season in de Formule 1. Nadat bekend werd dat hij niet verder kon gaan bij Ferrari, moest hij op zoek gaan naar een nieuw team. Deze keuze viel uiteindelijk op Williams, maar nu blijkt dat Alpine er alles aan deed om dat tegen te houden.

Begin 2024 werd duidelijk dat Sainz in 2025 niet voor Ferrari zou rijden. De Italiaanse renstal had zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vastgelegd, waardoor Sainz buiten de boot dreigde te vallen. Er was veel interesse in hem, en hij werd in verband gebracht met Audi, Alpine en Williams. De Britse renstal werd uiteindelijk de winnaar van de race om de handtekening van Sainz, maar dat was geen makkelijk proces.

Uit het nieuwe seizoen van Drive to Survive blijkt namelijk dat Sainz tot het laatste moment bleef twijfelen. Uit de aflevering met de toepasselijke naam 'Carlos Signs' blijkt dat het kamp van Sainz Williams-teambaas James Vowles liet zitten. Vooral het moment omtrent de Spaanse Grand Prix speelde een grote rol in de aflevering. Er gingen immers hardnekkige geruchten rond over dat Sainz dan zou tekenen.

Pijnlijke scène

Vowles lijkt in de aflevering zo zeker van zijn zaak te zijn, dat hij tegen bestuurslid James Matthews zegt dat ze bijna rond zijn. Te zien is hoe teamleden van Williams de gordijnen van de conferentieruimte in het hotel in Spanje sluiten, en hoe ze champagne klaarzetten naast het contract dat Sainz zou tekenen. Na meer dan twintig minuten wordt duidelijk dat Sainz die dag niet gaat tekenen. Vowles blijft achter, waarna Sainz in de aflevering uitlegt wat er gebeurde: "Flavio Briatore belde me."

Deal kapen

Briatore is sinds vorig jaar speciaal adviseur van het team van Alpine. De flamboyante Italiaan deed er alles aan om Alpine te versterken. Er gingen vorig jaar al geruchten rond over een mogelijke overstap van Sainz naar Alpine, en de Spanjaard bevestigt de interesse nu dus ook in de aflevering van de Netflix-reeks. Voor Vowles en Williams kwam alles goed, want Sainz tekende alsnog het contract.