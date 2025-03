Verstappen jaagt op titel zonder meesterbrein Newey

Zonder Adrian Newey gaat het team van Red Bull Racing dit jaar op jacht naar succes in de Formule 1. Newey is vertrokken naar Aston Martin, en bij Red Bull azen ze op sportieve revanche. Max Verstappen moet een opmerkelijke vloek gaan doorbreken.

Newey wordt gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied. In door hem ontworpen auto's werden Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Häkkinen, Sebastian Vettel en Verstappen wereldkampioen. Nu Newey naar Aston Martin is vertrokken, verwachten veel mensen successen van de Britse renstal. Bij Red Bull denken ze dat ze verder kunnen gaan zonder Newey, maar het verleden laat een ander beeld zien.

Alle coureurs die kampioen werden met een door Newey ontworpen auto, werden in de jaren na hun samenwerking met Newey geen wereldkampioen meer. Mansell, Prost, Hill, Villeneuve, Häkkinen en Vettel kregen dat allemaal niet voor elkaar. Verstappen moet nu de eerste coureur worden die dat wel kan. De Nederlander wordt gezien als één van de beste coureurs van de eeuw, maar hij geldt voor het komende seizoen niet als titelfavoriet.

Favorieten

Het is de verwachting dat er dit jaar een strijd tussen vier topteams zal losbarsten. Naast Verstappens team Red Bull gaat het dan om McLaren, Ferrari en Mercedes. McLaren veroverde vorig jaar de constructeurstitel, en ze beginnen aan het nieuwe jaar als de titelfavoriet. Newey's nieuwe werkgever Aston Martin wordt nog niet gezien als een favoriet, ook omdat hun kansen bij de nieuwe reglementen van 2026 veel groter lijken te zijn.

Nuance

Voor Verstappen kan het zijn vijfde titel worden, al moet hij de 'vloek' van Newey dan wel doorbreken. Zijn voorgangers pakten immers in de jaren na hun samenwerkingen met Newey geen titels meer. Hier moet echter wel een kanttekening bij worden geplaatst. Mansell vertrok na zijn titeljaar uit de Formule 1, terwijl ook Prost na zijn wereldtitel met Williams in 1993 de Formule 1 vaarwel zei. Hill moest het jaar na zijn titel bij Williams vertrekken, waarna hij zijn successen geen vervolg kon geven bij Arrows en Jordan. Villeneuve en Häkkinen reden na hun samenwerking met Newey nog wat langer in de Formule 1, maar kwamen niet tot nieuwe titels.

Vettel

De enige andere coureur die net als Verstappen een titel pakte bij Red Bull, is Vettel. Hij werd in 2010, 2011, 2012 en 2013 kampioen in een door Newey ontworpen bolide. Hij wilde ook een vijfde titel pakken, maar hij verliet na 2014 het team van Red Bull. Hij stapte over naar Ferrari, maar daar was een titel niet mogelijk. Voor Verstappen ziet het er nu allemaal iets rooskleuriger uit. De verschillen tussen de topteams zijn waarschijnlijk klein, en hij wordt gezien als de beste coureur. De toekomst moet uitwijzen of de 'vloek' uitkomt of niet.

Titels met Newey:

Nigel Mansell: 1 titel met Newey

Alain Prost: 1 titel met Newey

Damon Hill: 1 titel met Newey

Jacques Villeneuve: 1 titel met Newey

Mika Häkkinen: 2 titels met Newey

Sebastian Vettel: 4 titels met Newey

Max Verstappen: 4 titels met Newey