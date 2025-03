"Oud-coureur verwacht schokkende transfer van Verstappen"

Het nieuwe seizoen moet nog beginnen, maar er gaan nu al veel geruchten rond. Max Verstappen wordt in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin. Johnny Herbert weet zeker dat dit gaat gebeuren, en stelt dat hij geschokt zou zijn als Verstappen niet toehapt.

Verstappen staat tot en met 2028 onder contract bij het team van Red Bull. De prestaties van het team vielen vorig jaar echter flink tegen, en het is nog onduidelijk hoe snel ze zijn in de toekomst. Vanaf volgend jaar gaan ze met eigen motoren rijden, en daar bestaat nog veel twijfel over. Het was dan ook geen grote verrassing toen er in de Britse media werd gesuggereerd dat Aston Martin interesse had in Verstappen.

Verstappen wilde voorafgaand de wintertest niet reageren op deze verhalen. Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert geeft zijn mening er wel over in gesprek met CasinoApps: "Er gaan geruchten dat het allemaal wat minder vlot loopt dan verwacht. Als het niet lekker gaat met de Power Unit, dan maakt dat de keuze makkelijker, te meer omdat je weet dat de motor waarmee je successen boekte achterin de Aston Martin komt te liggen. Bovendien heb je daar ook weer te maken met Adrian Newey."

Logisch

Herbert zou het volledig begrijpen als Verstappen de stap naar het team uit Silverstone zet. De Brit zou het zelfs vreemd vinden als het niet gebeurt: "Het zou volkomen logisch zijn. Max is niet gek. Hij wil zichzelf in de beste positie brengen, de positie die hem in staat stelt om races te winnen in een wereldkampioenschap. Met wat ik heb gehoord, ook vanuit de hoek van Red Bulls partner Ford en de kans die zich aandient bij Aston Martin, zou ik geschokt zijn als Max niet toehapt en ervoor zou gaan."

Loyaliteit

Volgens Herbert is Aston Martin de ideale plek voor regerend wereldkampioen Verstappen. De oud-steward legt zijn mening verder uit: "Hij weet dondersgoed dat Aston Martin, met Honda en Newey aan boord, de place to be kan zijn. Zou je dat opgeven om enkel uit loyaliteit ergens te blijven omdat ze goed voor je zijn geweest? Zo zit een coureur niet in elkaar. Zo zit Max Verstappen niet in elkaar. Hij is hier om te winnen, zoals hij vorig jaar meerdere keren aangaf. Dat is wat hij wil doen."