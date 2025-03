Wolff brandt mooie plannen van FIA-president af

FIA-president Mohammed Ben Sulayem kwam vorige week met een opvallend idee. Hij stelde dat de duurzame brandstof er in de toekomst voor kan zorgen dat de V10-krachtbronnen gaan terugkeren. Veel mensen vinden dit een goed plan, maar Toto Wolff denkt er anders over.

Vanaf volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1. Ook de motorische regels worden aangepast, en er zal gebruik worden gemaakt van een nieuwe duurzame brandstof. In de toekomst kan dit voor nieuwe kansen gaan zorgen, en Ben Sulayem keek al verder vooruit. Hij sprak de wens uit dat er door de duurzame brandstoffen mogelijk kan worden gedacht aan de terugkeer van de populaire V10-krachtbronnen.

Grenzen verleggen

Red Bull-teambaas Christian Horner klonk enthousiast, maar hij heeft niet veel medestanders. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een andere mening, zo laat hij weten aan de internationale media: "Ten eerste moeten we juist enthousiast zijn over de nieuwe regels en moeten we het daar vooral over hebben. Dit is onze sport en het is belangrijk om ook positief te zijn over het feit dat zo'n bijzondere motor in onze auto's komt te liggen. We blijven grenzen verleggen, qua accutechnologie, maar ook wat duurzaamheid betreft. Het zal het eerste jaar worden waar we gaan rijden met volledig duurzame brandstof, niemand weet hoe het gaat lopen, maar dat maakt het spannend."

Initiatief toejuichen

Wolff vindt het dan ook onnodig om hun al aan de verre toekomst te denken. De Oostenrijker gaat verder met zijn verhaal: "Ik vind dan ook dat alle aandeelhouders dit initiatief echt toe moeten juichen en dat we ervoor moeten zorgen dat deze ontwikkeling ook als serieuze ontwikkeling wordt ontvangen, en niet zozeer op basis van de kansen die deze ontwikkeling mogelijk maakt."

Verkeerde timing

Wolff is daarnaast ook van mening dat de timing van dit onderwerp verkeerd is. De teambaas van Mercedes wijst erop dat het gaat om een cyclus van vijf jaar: "De reglementen blijven al die jaren vrij stabiel. We zijn bezig met constante ontwikkeling, maar om nu al te praten over wat daarna gaat komen... Of het nu een V8 is die we leuk vinden, of dat we meer richting de V10 gaan. Ik vind het leuk dat we dit soort discussies voeren. Wat voor een rol een hybridesysteem kan gaan spelen om ervoor te zorgen dat we een beter geluid krijgen, bijvoorbeeld."