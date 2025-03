Horner steunt waanzinnig plan van FIA-president

De regels in de Formule 1 gaat volgend jaar op de schop. De nieuwe aerodynamische en motorische regels zijn bekend. FIA-president Mohammed Ben Sulayem hoopt in dat de regels het in de toekomst toestaan dat de V10-krachtbronnen kunnen terugkeren. Christian Horner vindt dat een geweldig idee, al plaatst hij er wel een aantal kanttekeningen bij.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem zorgde anderhalve week geleden voor de nodige verbazing. In zijn bericht sprak hij de hoop uit dat de nieuwe duurzame brandstof ervoor gaat zorgen dat er meer mogelijk is op motorisch vlak. Hij stelde specifiek dat hij hoopt dat de V10-krachtbronnen gaan terugkeren. Deze motoren zijn populair onder de fans, en de meeste reacties op Ben Sulayems wens waren dan ook positief.

Heel complexe motor

Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft het bericht van Ben Sulayem gelezen. Horner reageerde in Bahrein redelijk positief op het plan in gesprek met de internationale media: "Persoonlijk, vanuit het perspectief van de sport, kijkend naar wat de toekomstige motor in de Formule 1 zou moeten zijn na deze generatie... Ik denk dat er steeds meer nieuwe mogelijkheden ontstaan, vooral met de ontwikkeling van duurzame brandstof. Ik denk dat we vanaf 2026 onbedoeld met een hele dure en ook hele complexe motor komen te zitten."

Het echte geluid van een Grand Prix

Horner heeft een groot hart voor de autosport. De Britse Red Bull-teambaas zou het dan ook heel erg leuk vinden als de V10-motoren een comeback maken in de koningsklasse van de autosport: "De purist in mij zou met alle liefde teruggaan naar een V10, en dan op een verantwoordelijke wijze en met een duurzame brandstof, die dan het echte geluid van het Grand Prix-racen weer terugbrengt. Het is een interessant concept en zeker ook eentje om naar uit te kijken na de komst van de nieuwe set reglementen."