FIA-president Ben Sulayem pleit voor comeback V10-motoren

De Formule 1 staat aan de vooravond van een grote regelwijziging. Volgend jaar worden er nieuwe technische en motorische regels geïntroduceerd. FIA-president Mohammed Ben Sulayem is enthousiast en oppert nu zelfs dat er serieus moet worden nagedacht over de terugkeer van de V10.

De Formule 1 rijdt dit jaar voor het laatst met de huidige motorformule. Volgend jaar gaat er veel veranderen. De krachtbronnen zullen gaan draaien op duurzame brandstof, en daarnaast gaan de elektrische componenten een grotere rol spelen in de motoren. Het is nog maar de vraag hoe succesvol de krachtbronnen zullen zijn, maar ze hebben wel de interesse gewekt van Audi, Ford en Honda. Ook General Motors is van plan eigen motoren te gaan maken.

Lees verder onder de video:

V10

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is enthousiast over de huidige gang van zaken. Op Instagram komt hij met een opmerkelijk statement: "De launch van de Formule 1 in Londen deze week heeft veel positieve discussies over de toekomst van de sport aangewakkerd. Terwijl we uitkijken naar de introductie van de 2026-regels van het chassis en de Power Units, moeten we ook de weg gaan leiden voor toekomstige trends in de autosport. We moeten aan meerdere mogelijkheden denken, waaronder het brullende geluid van de V10, die moet draaien op duurzame brandstof."

Belangrijke zaken

Volgens Ben Sulayem moet aan elk plan worden gedacht, maar moet er verder ook niets worden uitgesloten. De bekritiseerde FIA-president gaat verder met zijn verhaal: "Welke kant we ook opgaan, we moeten de teams en de fabrikanten steunen met het controleren van de kosten. Het zal voor ons altijd het belangrijkste zijn om te leveren voor onze fans en onze leden. Dat vormt het hart voor alles wat we doen, naast het veiliger en duurzamer maken van onze sport voor de jaren die gaan komen, zodat de toekomstige generaties ook kunnen genieten van de Formule 1."