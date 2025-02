Red Bull onthult oorzaak van lekkages

Het team van Red Bull Racing kent deze week geen foutloze testweek in Bahrein. Op donderdag stond Liam Lawson al geruime tijd in de pitbox met problemen, en vandaag kon Max Verstappen ook niet de maximale tijd benutten. Red Bull had namelijk weer last van een ingrijpend probleem.

Max Verstappen stond vandaag geruime tijd stil in de pitbox van Red Bull. Van een kwartier voor het einde van de ochtendsessie tot het einde van het eerste uur van de middagsessie stond de RB21 stil in de pitbox. Voor Red Bull was het een soort flashback, want op donderdag stonden ze ook lang stil. Toen moest Liam Lawson veel tijd overslaan door een probleem met de koeling van de auto.

Olielek

Maar er waren meer problemen vandaag, want anders had Verstappen niet zoveel tijd doorgebracht in de pitbox. Red Bull meldde aan de media dat de RB21 kampte met een olielek. Dit was de oorzaak van het feit dat Red Bull de vloer van de auto moest halen, en dat kostte een grote hoeveelheid tijd. Verstappen kon hierdoor ook maar weinig rondjes rijden tijdens de sessie. Hij kwam vandaag de hele dag in actie, maar reed slechts 81 rondjes. Alexander Albon reed ook de hele dag, maar hij kwam tot 137 rondjes.

Opsteker

Voor Verstappen kwam de dag nog wel enigszins mooi ten einde. Hij stond in de laatste fase van de sessie bovenaan de tijdenlijst, maar uiteindelijk ging George Russell een fractie van een seconde sneller. Het was een opsteker voor het team van Red Bull, dat dus geen foutloze week had.

Ze hebben nu nog genoeg tijd om een aantal aanpassingen door te voeren, want volgende maand gaat het seizoen pas verder. De Australische Grand Prix op het circuit van Albert Park in Melbourne staat op het programma voor 16 maart. Tot die tijd kunnen de teams hard doorwerken.