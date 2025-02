Red Bull onthult kostbare handicap die voor hinder zorgde

Het team van Red Bull Racing hoopt vandaag veel meters te kunnen maken in Bahrein. Op de donderdag gingen er namelijk een aantal zaken helemaal mis, zo geeft teamadviseur Helmut Marko eerlijk toe. Hij wil echter nog lang niet in paniek gaan raken.

Red Bull kampte op de donderdag met meerdere problemen waardoor Liam Lawson in de ochtendsessie heel erg lang binnen stond. Hij haalde de verloren tijd in de middag redelijk in, maar dat nam niet weg dat dit zeker niet goed uitkwam voor Red Bull. Ook voor Lawson kwam het niet goed uit, want het was zijn laatste testdag van de week. Op dit moment zit Max Verstappen immers in de RB21.

Handicap voor Red Bull

Red Bull-adviseur Helmut Marko ontkent niet dat zijn team tegen de nodige problemen is aangelopen op de donderdag. Hij verklaart in gesprek met Motorsport.com hoe Red Bull werd gehinderd: "We hadden vandaag een handicap door de regen en we hebben niet ons hele testprogramma kunnen afronden. Verder was het wel een normale testdag en hebben we verschillende delen van het programma kunnen uitvoeren."

Problemen bij de motor

De regen was echter niet de enige spelbreker voor Red Bull, want Lawson had ook andere problemen. Er was een probleem bij de motor die het team de nodige tijd heeft gekost op de tweede testdag, het is dan ook de hoop dat Verstappen vandaag een foutloze dag heeft. Marko legt nog wel even uit wat er precies aan de hand was met de RB21 van Lawson op donderdag: "Ja, er zat een lek in één van de koelers. Dat heeft Liam minimaal veertig minuten tijd gekost." Voor Lawson was dit de grootste tegenslag, want hierdoor kan hij niet met een optimale voorbereiding beginnen aan het nieuwe seizoen. Het nieuwe seizoen gaat volgende maand van start in Melbourne met de Australische Grand Prix.