Testupdate 5: Ferrari weer snel, Verstappen geeft gas in verbeterde Red Bull

De laatste ochtendsessie van de wintertest in Bahrein zit er alweer op. In eze sessie werd de snelste tijd neergezet door Charles Leclerc. Achter hem ging de tweede tijd naar Andrea Kimi Antonelli. De top drie werd compleet gemaakt door Lando Norris.

Met Max Verstappen op de baan ging de derde en laatste ochtendsessie van de testweek van start. In de eerste minuten van de sessie waren er bij veel teams weinig problemen. Er werden opvallend veel rondjes gereden, ook omdat er geen regen of stroomstoring was.

Her opvallendste moment was het feit dat Oliver Bearman wat bodywork verloor op het rechte stuk. Met een soort opengebarsten bolide reed hij terug naar de pitlane. Het was een probleem dat ze snel konden oplossen.

Tijdens het vervolg van de sessie reden de coureurs simpel hun rondjes. Grote problemen bleven de hele sessie simpelweg uit. De teams hadden weinig reusachtige problemen. Het team van Haas wist de wagen van Bearman ook weer te repareren. Bij het team van Ferrari werd het gas weer ingetrapt door Charles Leclerc. De Italiaanse renstal oogde weer redelijk sterk in deze sessie.

In het laatste uur werd er weer met de rode vlag gezwaaid. Er was glas op het rechte stuk terecht gekomen, dit kwam doordat er een ruit was gesneuveld in de toren op het gedeelte bij de pitmuur. Vervolgens werd er te vroeg met de groene vlag gezwaaid, waardoor de wedstrijdleiding snel weer een code rood moest uitroepen.

Verstappen en Red Bull-updates

Max Verstappen wist op zijn beurt niet al te veel rondjes te rijden. Voor hem maakt dat niet zoveel uit, want hij zit vandaag de hele dag in de RB21. De Nederlander rond reed met een aantal updates op zijn auto, waaronder een gloednieuwe voorvleugel. Red Bull had eerder aangegeven dat ze niet zulke grote updates zouden gaan introduceren in Bahrein.