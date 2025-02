Wolff spreekt zijn steun uit voor Red Bull

Het gedrag van de fans bij het F1 75 Live-evenement van vorige week is het gesprek van de dag in Bahrein. Max Verstappen en Christian Horner werden daar uitgefloten, en dat zorgde voor boze reacties. Toto Wolff spreekt nu zijn steun voor de uitgefloten Red Bull-mannen uit.

Vorige week presenteerden alles teams hun nieuwe kleuren tijdens een speciaal evenement in de Britse hoofdstad Londen. In het publiek zaten dan ook vooral Britse fans, en die reageerden niet bepaald positief op de aanwezigheid van Red Bull. Teambaas Christian Horner werd uitgefloten toen hij het woord nam, en toen Verstappen in beeld verscheen klonk er ook boegeroep vanuit het publiek.

Enorm enthousiast

Voorafgaand de testweek in Bahrein bagatelliseerde Mercedes-teambaas Toto Wolff het gedrag van de fans. Hij stelde voor de camera van Sky Sports dat het een geweldig evenement was, en dat men het niet moet afschrijven vanwege de reactie op één individu. Hij lachte het uitfluiten weg, en wilde het vooral hebben over het evenement zelf. De Oostenrijker was razend enthousiast en stelt dat het voor herhaling vatbaar is. Het leek erop dat hij niks wilde zeggen over het veel besproken moment tijdens de presentatie van Red Bull.

Steun voor Red Bull

Wolff heeft zijn mening inmiddels bijgesteld. Tijdens een gesprek met de internationale media in Bahrein was hij nog steeds lovend over het evenement, maar hij sprak wel zijn steun uit voor Horner en Verstappen: "We waren allemaal verbaasd door het boegeroep, vooral richting Horner. Max werd niet echt uitgefloten, het was een gevolg van wat er eerder is gebeurd. Toch was het een slecht moment, en het kwam voor iedereen als een verrassing. Het was in Christians thuisbasis, maar toch werd hij daar uitgejouwd. Boegeroep hoort niet thuis in de Formule 1, al was het volgens mij niet gericht op Verstappen."