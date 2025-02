Wolff lacht om uitgefloten Verstappen: "Was een geweldig event!"

De Formule 1-teams presenteerden vorige week hun nieuwe liveries tijdens een speciaal evenement in Londen. Christian Horner en Max Verstappen werden tijdens de presentatie van Red Bull uitgefloten door het Britse publiek. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff viel dat echter wel mee.

In de O2 Arena werden de nieuwe auto's gepresenteerd tijdens het F1 75 Live-evenement. In het publiek zaten vooral Britse fans, en ze lieten duidelijk merken voor welke coureurs ze een voorkeur hebben. Lando Norris en Lewis Hamilton konden rekenen op gejuich, maar dat gold niet voor Verstappen en Horner. Ze werden op een pijnlijk manier uitgefloten, en dat zorgde ervoor dat de FIA zich geroepen voelde om dit te veroordelen.

Geweldig evenement

Mercedes-teambaas Toto Wolff bagatelliseert het gedrag van de fans in de O2 Arena, en stelt dat er helemaal niet zoveel aan de hand was tijdens het evenement in de Britse hoofdstad. In Bahrein reageerde hij ietwat lacherig in gesprek met Sky de Britse zender Sports: "Ik denk niet dat Max werd uitgefloten. We moeten een evenement, dat geweldig was, niet afkraken omdat één individu werd uitgefloten, terecht of onterecht, toen hij sprak. Het was een geweldig evenement, en de toeschouwers waren ook geweldig. De presentaties van de auto's waren ook goed, en het zette een nieuw format neer voor de komende jaren. Dat is het positieve dat we moeten meenemen."

Joelde Wolff Horner uit?

Niet alleen Verstappen, maar ook Red Bull-teambaas Horner werd uitgefloten. Bij hem gebeurde dit toen hij de RB21 wilde aankondigen tijdens de launch van het team. Horner en Wolff hebben niet altijd een geweldige relatie gehad, en de Oostenrijker reageert dan ook gevat als hij de grappende vraag krijgt of hij Horner ook heeft uitgefloten: "Nee, ik heb niet gejoeld. Er waren 15.000 mensen aanwezig die dat deden. Het was niet nodig dat ik dat deed!"