Red Bull zet opmerkelijke stap met controversiële voorvleugel

Vanaf de negende race van het seizoen, Barcelona, wordt het verboden gebruik te maken van de zogenoemde flexi-wings. Ze zijn vorig seizoen bedacht door McLaren, maar na één seizoen dus alweer verboden.

In de eerste testsessie van vandaag was te zien dat op de RB21 van Red Bull zo'n flexi wing zit. Deze voorvleugel buigt mee in de bochten.

Hoe werkt het?

Het basisprincipe is dat je meer aerodynamica wilt in bochten (langzamere snelheden) en minder op rechte stukken (hoge snelheid), omdat minder aerodynamica over het algemeen minder luchtweerstand betekent, dus meer snelheid.

Als de invalshoek van de vleugel afneemt wanneer de snelheid toeneemt, gaat het die kant op. Je wilt meer grip aan de voorkant in langzame bochten (voor sneller indraaien en een beetje overstuur), en meer grip aan de achterkant in snelle bochten (omdat overstuur op hoge snelheid catastrofaal is, of in ieder geval erg duur vanuit tijdsperspectief). Een flexibele voorvleugel en een niet-flexibele achtervleugel helpt om dit te bereiken.

Wie gebruiken het?

McLaren begon in 2024 met de ontwikkeling van de flexi-wing. Door deze aanpassing aan de voorvleugel ging de auto nog sneller door de bochten. Aan het begin van dit seizoen zei Christian Horner tijdens een persmoment dat Red Bull extra veel moeite gaat stoppen in deze flexi wings. Dit was te zien tijdens de eerste ochtendsessie in Bahrein. McLaren en Mercedes gebruikten dit type voorvleugel dus al, maar lang zullen ze niet meer te zien zijn.

Verbod

Na een overeenkomst tussen teambazen heeft de FIA besloten deze voorvleugels vanaf de negende race van het seizoen te verbieden. Het team met de meeste spraak tegen de voorvleugels was McLaren, wat opmerkelijk is, omdat zij ermee begonnen zijn. De reden dat het pas in Barcelona wordt verboden, is voor de teams die van plan waren hun onderdelen van 2024 mee te nemen in het nieuwe seizoen. Zij hoeven dan niet meteen met nieuwe ontwerpen en onderdelen te komen.