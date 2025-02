"Alpine laat gloednieuwe bolide debuteren in Bahrein."

Ook het team van Alpine heeft de eerste meters met de nieuwe auto gemaakt. De Franse renstal kwam in actie tijdens een filmdag op het circuit van Bahrein. Ze gaven coureurs Jack Doohan en Pierre Gasly allebei de kans in de nieuwe auto.

Het team van Alpine stond redelijk in de schaduw van de andere teams die gisteren de baan opkwamen. Het team van Aston Martin stond meer in de spotlights, terwijl Alpine ook in actie kwam. De Franse renstal wil dit jaar echt een gooi gaan doen naar succes. De nieuwe A525 moet gaan helpen in de jacht op succes, en bij Alpine zijn ze heel erg positief over het komende seizoen.

Beperkingen bij shakedown

Alpine kwam gisteren de baan op in Bahrein. Op het circuit van Sakhir wordt later deze week de wintertest verreden, en het is dus een goede plek voor de teams om een filmdag af te werken. Tijdens een filmdag mogen de teams slechts 200 kilometer rijden, en moeten ze gebruikmaken van speciale testbanden van bandenleverancier Pirelli. Het wordt dus lastig om data te verzamelen, maar ze kunnen wel voor de eerste keer echt kennismaken met de nieuwe auto.

Tevredenheid bij Gasly

Elk team mag twee filmdagen per jaar organiseren, en tijdens deze eerste filmdag kwamen coureurs Pierre Gasly en Jack Doohan allebei in actie. De Franse renstal deelde trots de beelden van de blauwroze bolide op het circuit in Bahrein. Gasly liet in een persbericht weten dat het gevoel goed was: "Het is slechts de shakedown, dus we kunnen maar weinig meters rijden. Het is niet zo dat we het volledige potentieel van de auto konden gebruiken, maar het eerste gevoel was heel smooth. Ik kijk ernaar uit om later deze week echt aan de bak te gaan tijdens de officiële testdagen voorafgaand het seizoen."