Red Bull laat Lawson meters maken tijdens speciale test

Liam Lawson heeft vlak voor het begin van de testweek zijn eerste Red Bull-meters van het jaar gemaakt. De Nieuw-Zeelandse coureur werkte een speciale testdag af voor het team. Hij kwam in actie op het circuit van Jerez in Spanje.

Lawson rijdt dit jaar zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. Hij gaat dat doen voor het topteam van Red Bull Racing, waar hij de teamgenoot van Max Verstappen wordt. Lawson heeft echter nog niet veel ervaring, en hij heeft ook nog maar weinig meters gemaakt in een bolide van de Oostenrijkse renstal. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen liet Red Bull hem een speciale testdag afwerken.

RB19

Op het circuit van Jerez kwam Lawson in actie in de RB19, de wagen waarmee Verstappen in 2023 alle records verbrak. Met deze auto kon hij de nodige meters maken, als is niet duidelijk hoeveel rondjes hij heeft gereden en wanneer de test precies plaatsvond. Het ging op een TPC-test, waarbij de teams gebruik moeten maken van auto's uit de drie seizoenen voor het afgelopen jaar. De RB19 voldoet aan die eisen en dat gaf Lawson een mooie kans.

Tijdelijke livery

De Red Bull was gehuld in een soort tijdelijke livery. Zo waren de logo's van de nieuwe sponsor Gate.io nog nergens te zien, maar zaten er wel stickers van 1Password op de auto. Voor Lawson wordt het in ieder geval een jaar van de waarheid. Hij wordt bij Red Bull in het diepe gegooid, en hij zal moeten laten zien wat hij waard is. Het is immers niet makkelijk om de teamgenoot te zijn van regerend wereldkampioen Max Verstappen. In de afgelopen jaren gingen Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Perez al kopje onder naast Verstappen. Lawson weet waar hij aan begint, en de voorbereiding is in ieder geval goed.