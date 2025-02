Gasly wil jonge coureurs beschermen tegen politieke spelletjes in F1

Het is voor niemand een geheim dat er in de Formule 1 veel politieke spelletjes worden gespeeld. In de sport zorgt dat er soms voor dat sommige coureurs in lastige posities belandden. Pierre Gasly stelt dat jonge coureurs op dit gebied veel beter moeten worden begeleid.

Gasly debuteerde eind 2017 in de Formule 1 bij het toenmalige Toro Rosso. De Fransman werd gezien als een groot Red Bull-talent, en in 2019 kreeg hij een kans bij het grote Red Bull Racing. Hij stond echter direct vanaf het begin onder druk, en hij kon Max Verstappen niet bijhouden. Halverwege het jaar werd hij teruggestuurd naar Toro Rosso, en eind 2022 verliet hij de Red Bull-familie. Hij stapte over naar Alpine, waar hij ook dit jaar rijdt.

Meer over Pierre Gasly Gasly spreekt steun uit voor Doohan ondanks geruchtenregen

Politieke spelletjes

Gasly is van mening dat er meer moet worden gekeken naar de jonge coureurs. Hij wil dat ze meer hulp krijgen op het gebied van politieke spelletjes, zo legt hij uit in een interview met Formule 1 Magazine: "Geloof me, het is erg lastig als je als jong broekie in de Formule 1 komt en dat, zoals ik toentertijd, probeert te doen zonder manager die je kan bijstaan, adviseren en begeleiden. Ik kreeg een unieke kans toen ze me in de Formule 1 lieten debuteren, maar tegelijkertijd bereidde niemand me voor op de politieke spelletjes, op wat er allemaal kan gebeuren."

Moederziel alleen

Gasly merkte dat de Formule 1-wereld helemaal geen droomwereld is. Hij legt uit waarom het voor hem zo zwaar was: "Niemand leerde me mijn belangen te verdedigen: ik werd moederziel alleen gedropt in een wereld die extreem complex was. Maar dat had ook een voordeel: het maakte me snel volwassen. Je leert heel veel uit een beetje onrecht. Ik had door dat ik een pantser om me heen moest trekken, anders zou ik niet overeind blijven."