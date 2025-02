Aston Martin gaat Newey enorm veel vrijheid geven

Het team van Aston Martin hoopt dit jaar uit te kunnen groeien tot een echte uitdager van de topteams. Met Adrian Newey hebben ze een topontwerper in huis gehaald. Teambaas Andy Cowell stelt dat ze Newey zeker niet gaan afremmen en dat hij alle vrijheid krijgt.

Toen vorig jaar bekend werd gemaakt dat Newey ging vertrekken bij Red Bull, werden er direct meerdere teams aan hem gelinkt. Uiteindelijk koos hij voor het team van Aston Martin, en dat komt hij terecht in een zeer ambitieuze omgeving. Aston Martin opende vorig jaar een nieuwe campus in Silverstone, ze trokken Honda aan als motorleverancier voor 2026 en ze hebben met Aramco een reusachtige titelsponsor in huis gehaald.

Vrijheid

De Britse renstal trok gisteren het doek van de nieuwe AMR25. Aangezien Newey pas in maart begint, heeft hij nog geen invloed gehad op het ontwerp. Het is de verwachting dat hij zich vooral zal focussen op 2026. Kersvers Aston Martin-teambaas Andy Cowell stelt in gesprek met Sky Sports News dat Newey alle vrijheid krijgt: "Zeker weten. Adrian is heel erg competitief en creatief. Als organisatie moeten we daar gebruik van maken en het niet onderdrukken."

Creatieve omgeving

Cowell stelt dat het belangrijk is om een competitieve omgeving te creëren waarin Newey kan floreren. De teambaas en CEO van Aston Martin probeert het allemaal uit te leggen in zijn verhaal over Newey: "Hoe kunnen we voor alle mensen die bij ons in het creatieve gedeelte werken een geweldige werkomgeving creëren, zowel voor jou als werknemer als voor de mensen die in het gebouw werken met andere mensen? Hoe zorgen we ervoor dat de tools van een topniveau zijn, denk hierbij aan de CFD, de windtunnel en de faciliteiten die we gebruiken bij de productie. Ik denk dan ook dat dit iets is wat de creatieve mensen kan gaan inspireren."