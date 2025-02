Lawson aast op constructeurstitel met Red Bull

Liam Lawson rijdt vanaf dit jaar voor het grote Red Bull Racing. De Nieuw-Zeelander gaat op jacht naar succes, maar veel mensen denken dat hij vooral de waterdrager van Max Verstappen zal zijn. Lawson zelf zet zijn zinnen op de constructeurstitel.

Lawson is vanaf dit jaar de opvolger van Sergio Perez bij Red Bull. De Mexicaan wist vorig jaar niet goed te presteren, en hij kon Verstappen niet helpen. Met de onervaren Lawson aan boord hoopt Red Bull naar boven te kunnen kijken, en hopen ze Verstappen een helpende hand te geven in de jacht op de wereldtitel. Voor Lawson wordt het dan ook een belangrijk seizoen, want een tegenvallend jaar kan zomaar zijn waterloo betekenen.

Constructeurstitel

Lawson zelf weet wel wat hij wil gaan bereiken in het aankomende seizoen in de koningsklasse van de autosport. Als hij in gesprek met de internationale media wordt gevraagd naar zijn rol naast Verstappen, reageert hij ietwat afwijkend: "Het doel is om de constructeurstitel te winnen. We gaan ons uiterste best doen om de auto zo snel mogelijk te maken. Voor mij geldt dat ik mijn werk doe wanneer we meestrijden om de wereldtitel. Dat is echt het doel en dat is wat er van mij verwacht wordt, los van mijn persoonlijke ambities in de Formule 1."

Leermeester

Lawson is de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, en dat is geen makkelijk klus. In de afgelopen jaren kwamen Alexander Albon, Pierre Gasly en Perez erachter dat Verstappen zijn teamgenoten naar huis rijdt. Het is iets wat ook kan gaan gebeuren met Lawson, maar de Nieuw-Zeelandse coureur lijkt zich helemaal geen zorgen te maken: "Er is niemand van wie je meer kunt leren dan Max." Hij sluit zijn verhaal af met een slimme les voor het nieuwe seizoen: "Ik moet er het beste van maken, in plaats van nadenken over extra druk."