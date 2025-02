Verstappen test Aston Martin op Paul Ricard

Max Verstappen werd in de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met Aston Martin. De wereldkampioen stelde dat hij met Aston Martin had gesproken, maar dat dit ging om zijn GT3-project. Hij is nu zelf gespot achter het stuur van een GT3-bolide van het Britse merk.

In januari ging er in het Verenigd Koninkrijk een opvallend gerucht rond. Het team van Aston Martin zou Verstappen willen losweken bij Red Bull, en ze zouden zo'n 1 miljard pond voor hem over hebben. Het was een bizar gerucht, en voorafgaand het F1 75 Live-evenement in Londen werd er lacherig over gedaan. Verstappen erkende echter wel dat hij met Aston Martin had gesproken, want hij is hard bezig met een GT3-project.

Paul Ricard

Verstappen staat bekend als een grote liefhebber van de GT3's. In het verleden nam hij al regelmatig plaats in deze wagens, en ook dit weekend is hij weer gespot achter het stuur van zo'n bolide. Op het circuit van Paul Ricard nam hij plaats achter het stuur van een nieuwe Aston Martin GT3. Op enkele beelden is te zien dat de wagen is gehuld in de kleuren van Verstappen.com Racing, het raceteam van Verstappen.

Plannen

Verstappen hintte in Londen op grote plannen in de GT3-wereld. Volgens Motorsport.com draait het hier om een project in de GT World Challenge Europe, en dan vooral de enduranceklasse. Het medium meldt dat het mogelijk gaat om een samenwerking met 2 Seas Motorsport. Verstappen zou zelfs al coureurs op het oog hebben om aan deze klasse deel te nemen. Volgens Motorsport.com gaat het om Thierry Vermeulen en Chris Lulham. Vermeulen is de zoon van Verstappens manager, en hij rijdt nu al in de DTM. Lulham is vooral bekend als simracer, en hij past in het profiel van Verstappen. De Nederlander wil simracers namelijk de kans geven in de echte racewereld.