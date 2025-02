Verstappen geeft gesprekken met Aston Martin toe

Max Verstappen werd in de afgelopen weken weer in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Volgens de recentste geruchten zou Aston Martin interesse in hem hebben. Verstappen bevestigt dat hij contact heeft gehad met Aston Martin, maar niet over de Formule 1.

Verstappen werd vorig jaar regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Mercedes-teambaas Toto Wolff probeerde te profiteren van de onrust binnen Red Bull, maar Verstappen ging niet in op zijn geflirt. Vorige maand ging er een bizar gerucht rond over het team van Aston Martin. Zou zouden Verstappen een contract hebben aangeboden van een miljard pond. Het is een aanbieding die zelfs voor Formule 1-begrippen heel groot is.

Veel geld

Het was een bizarre aanbieding, en voorafgaand het F1 75 Live-evenement in de O2 Arena werd Verstappen hiernaar gevraagd. Tegenover de internationale media reageerde hij met een brede glimlach: "Dat is veel geld! De eerste keer dat ik zoiets zag... Het enige contact dat ik heb gehad met ze ging over een GT3 voor dit jaar. Dat was het eigenlijk wel. Er valt verder niet zoveel over te zeggen, want er is niets."

GT3

Verstappen heeft dus wel met de Britten gesproken over een auto. Hij is een groot fan van de GT3-racerij, en het roept dan ook de vraag op of Verstappen zelf gaat rijden met deze auto. In zijn vrije tijd is hij namelijk regelmatig te zien achter het stuur van GT3-bolides, en ook hier kan hij dus in deze wagens gaan rijden. Maar ook hier zal hij niet zelf achter het stuur kruipen van een bolide van Aston Martin: "Ik ga er niet zelf mee rijden, maar ik begin dit jaar met mijn eigen teams en met mijn eigen coureurs. Dan moet er natuurlijk ook een beetje het een en ander gaan gebeuren!"