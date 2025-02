Voormalig Red Bull-talent misprijst Verstappen en Marko

Het team van Red Bull Racing beschikt met Max Verstappen over een absolute superster. De Nederlander krijgt veel steun van teamadviseur Helmut Marko, en de twee kunnen het zeer goed met elkaar vinden. Niet iedereen is fan van hen, een voormalig Red Bull-talent haalt nu heel hard uit.

Verstappen en Marko zorgden in de afgelopen jaren vaak voor headlines. Verstappen geeft altijd zijn eerlijke mening, en zijn gedrag op de baan ging volgens criticasters soms veel te ver. Ook Red Bull-adviseur Marko kreeg vaak kritiek, aangezien ook hij zijn eerlijke mening deelt. Fans van Red Bull vinden dit geweldig, terwijl andere mensen van mening zijn dat dit veel te ver gaat en dat ze hun toon moeten matigen.

Verstappen

Iemand die vindt dat Verstappen en Marko soms te ver gaan, is Jaime Alguersuari. De 34-jarige Spanjaard reed van 2009 tot en met 2011 46 Grands Prix voor het toenmalige Toro Rosso. In zijn podcast The After Lap haalt hij eerst uit naar Verstappen: "Ik vind het altijd belangrijk dat er respect is voor iedereen, want ze doen uiteindelijk hun best. Als iemand iets verkeerd doet, of zich niet op een sportieve manier weet te gedragen met zijn uitspraken. In het geval van Verstappen is het duidelijk dat hij nog veel zaken moet verbeteren. Dat is heel duidelijk. Hij denkt dat hij gepest wordt."

Marko

Alguersuari werkte in zijn Formule 1-tijd samen met Helmut Marko, maar ook op de Oostenrijker is hij kritisch. De Spanjaard vindt dat Marko vaak een grens overgaat, en wijst naar de uitspraken over Sergio Perez: "Iedereen die de Formule 1 promoot moet respect hebben voor alle mensen. Het is echt onacceptabel wat Marko vorig jaar zei. Het was echt barbaars wat hij riep over coureurs uit Latijns-Amerika. Dat is echt onacceptabel, en dat moet verboden worden. Dit moet echt afgekeurd worden."