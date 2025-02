Nieuwe Monaco-regels maken geen indruk op Verstappen

De Formule 1 kwam eerder deze week met een opvallend voorstel. Ze willen de Grand Prix van Monaco spannender gaan maken, en dat willen ze doen door middel van extra pitstops. Max Verstappen haalt zijn schouders erover op en stelt dat het hem allemaal niets uitmaakt.

De Grand Prix van Monaco is een parel op de internationale autosportkalender. Samen met de 24 uur van Le Mans en de Indianapolis 500 behoort de race tot de Triple Crown. De race door de straten van Monaco is nog altijd enorm populair, maar het zijn zelden spannende wedstrijden. Om meer spanning te creëren besloot de F1 Commission deze week dat er meer verplichte pitstops moeten komen in Monaco.

25 pitstops

De coureurs werden voorafgaand het F1 75 Live-evenement direct geconfronteerd met deze plannen. Ook wereldkampioen Max Verstappen werd door de internationale media naar zijn mening gevraagd: "Ik heb dat net gelezen. Ik weet niet of het een groot verschil gaat maken. Om eerlijk te zijn maakt het mij niet uit. Of het nu gaat om één pitstops, twee pitstops of 25 pitstops, het is allemaal best. Ik voer uit wat ze hebben besloten."

Aanpassingen nodig

Verstappen vindt wel dan de race in zijn woonplaats wat meer spanning kan gebruiken. De plaatjes zijn immers vaker mooier dan de actie op de baan. De viervoudig wereldkampioen weet waar de problemen liggen, en dat probeert hij uit te leggen: "Ja, het is één van die circuits waar het heel erg moeilijk is om in te halen. Natuurlijk, hoe groter we de auto's maken, hoe moeilijker het wordt om daar te kunnen racen. Ik denk dat er in iets van 2016 nog wel mogelijkheden lagen. Dat is nu wel verdwenen. Als het maken van twee pitstops helpt, ik weet het nog niet, maar dan komen we er vanzelf achter, toch?"