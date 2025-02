Formule 1 komt met bizarre regelwijziging voor Monaco

Voorafgaand het F1 75 Live-evenement in Londen hebben de kopstukken van de Formule 1 bij elkaar gezeten. De F1 Commission heeft een aantal opvallende beslissingen genomen. Ze willen de races in Monaco aantrekkelijker maken, en daarom willen ze speciaal voor deze race de regels aanpassen.

Alle grote namen uit de Formule 1-wereld komen vandaag bij elkaar in Londen. Alle teams zullen de nieuwe livery gaan onthullen tijdens een speciaal evenement in de O2 Arena. Voorafgaand het evenement vond de eerste meeting van de F1 Commission van het jaar plaats. Onder leiding van Formule 1-CEO Stefano Domenicali en Single Seater Director Nikolas Tombazis van de FIA gingen de teambazen met elkaar in gesprek.

Meer pitstops

Volgens de FIA zijn er meerdere besluiten genomen. De meest opvallende beslissing gaat over de Grand Prix van Monaco. De race in de straten van het ministaatje is een parel op de autosportkalender, maar er is elk jaar weinig actie. Het is onmogelijk om in te halen, en er is nauwelijks spanning. De Formule 1 wil hier verandering inbrengen, en om voor betere races te zorgen willen ze de regels wijzigen. Ze hebben verschillende speciale regels voor Monaco besproken. De F1 Commission is het erover eens geworden dat ze de coureurs meer pitstops willen laten maken.

Meer spektakel

De F1 Commission denkt dat het verplichten van meerdere pitstops in Monaco voor meer spektakel kan zorgen. Het plan is nu doorgestuurd naar het Sporting Advisory Committee. In de komende weken zal er daar meer worden gesproken over deze opvallende regelwijzigingen. Naast de Monaco-regels zijn er nog meer besloten genomen. Zo is de nieuwe technische richtlijn voor de achtervleugels vanaf het begin van het jaar goed gekeurd. Ook is er groen licht gegeven voor de strengere tests voor de voorvleugels vanaf de Spaanse Grand Prix. Ook over het idee over het cooling systeem voor de coureurs is afgerond.