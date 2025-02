Gasly spreekt steun uit voor Doohan ondanks geruchtenregen

Jack Doohan is dit jaar de tweede coureur van Alpine. De Australiër heeft veel zin in het nieuwe seizoen, maar het is nog maar de vraag of hij het seizoen gaat afmaken. Pierre Gasly neemt het nu op voor zijn nieuwe teamgenoot.

Doohan werd vorig jaar naar voren geschoven als de opvolger van Esteban Ocon bij Alpine. De Fransman moest in Abu Dhabi al plaatsmaken voor Doohan, en de Australiër wil dit jaar zijn eerste volledige seizoen gaan rijden. Het is echter nog maar de vraag of dit gaat lukken, want Alpine heeft Franco Colapinto aangetrokken als nieuwe derde coureur. Dit zorgt voor geruchten, want veel mensen denken dat Colapinto snel de nieuwe Alpine-coureur zal worden.

Tsunoda

Doohans Alpine-teamgenoot Pierre Gasly spreekt nu zijn steun uit. Hij heeft geen probleem met een rookie als teamgenoot, en in gesprek met Motorsport.com maakt hij een vergelijking met zijn situatie bij AlphaTauri in 2021: "Het is een beetje zoals de situatie met Yuki. Het voordeel is dat onze technische feedback, nu het einde van deze regels in zicht is, geen invloed zal hebben op de auto voor volgend jaar. Dit jaar draait het vooral om het optimaliseren en het wordt heel belangrijk om dit pakket te optimaliseren."

Fantastisch persoon

Gasly neemt het dan ook op voor Doohan. Hij heeft de speculatie ook meegekregen, en hij vindt het allemaal een beetje te ver gaan. Zijn uitleg is duidelijk: "Dat is een kwestie voor het team. Ik ken Jack en ik wil dat hij zijn best doet. Ik weet wat voor een geweldig persoon en fantastische coureur hij is. Ik heb hem zien ontwikkelen en we bieden hem een kans. Als rookie is het nooit makkelijk om tot de Formule 1 toe te treden en er is geen reden om dit nog ingewikkelder te maken dan het al is."