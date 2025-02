Russell hoeft geen beste vrienden te zijn met 'etterbak' Verstappen

Max Verstappen en George Russell kunnen het niet zo goed met elkaar vinden. De twee hebben sinds het raceweekend in Qatar ruzie met elkaar. Russell wil er niet te veel meer over zeggen, maar stelt wel dat Verstappen en hij geen maatjes zullen worden.

Verstappen reageerde vorig jaar woedend na het gedrag van Russell. Hi vond dat de Brit hem een gridstraf had aangesmeerd na de kwalificatie in Qatar. Verstappen stelde dat hij zijn respect voor Russell was verloren. Russell sloeg daarna hard terug naar Verstappen. De Mercedes-coureur omschreef Verstappen als een pestkop en hij vond dat het tijd werd dat iemand zich uitsprak tegen het gedrag van Verstappen.

Boze mails

Russell wilde tijdens het F1 75 Live-evenement in Londen niets meer zeggen over de ruzie. Tijdens de show maakte presentator Jack Whitehall een aantal grappen over de ruzie tussen de twee coureurs. Verstappen en Russell lachten allebei als een boer met kiespijn. Een week voor de show had Russell nog uitgebreid teruggeblikt op de zaak, en stelde hij dat teamleden van Mercedes boze mails hadden ontvangen van Nederlandse fans van Verstappen. De Red Bull-coureur sprak op zijn beurt niet zoveel over de ruzie, en hij legde de focus vooral op het komende seizoen.

Geen vrienden

Russell wil nu vooruit gaan kijken. De Mercedes-coureur wil niet meer denken aan de zaak met Verstappen. Hij heeft ook niet met de Nederlandse viervoudig wereldkampioen gesproken tijdens de winterbreak, zo laat hij weten aan BBC Radio 5 Live: "Om eerlijk te zijn heb ik daar ook geen behoefte aan." Russell probeert het voorval achter zich te houden, en hij wil vooruit kijken: "Dit gebeurde vorig jaar. Ik wil me focussen op mezelf. De dingen gingen vorig jaar gewoon te ver. Dat was toen. We worden geen beste maatjes meer, dat is in ieder geval wel zeker."