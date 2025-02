Russell blijft hard uithalen naar 'pestkop' Verstappen

George Russell sloot 2024 af met een ruzie met Max Verstappen. Na een incident in de kwalificatie in Qatar reageerde Verstappen woedend op het gedrag van Russell. De Brit is nog steeds van mening dat Verstappen te ver ging, en hij stelt dat het personeel van Mercedes boze e-mails ontving van Verstappen-fans.

De ruzie tussen de twee coureurs ontstond na de kwalificatie in Qatar. Verstappen zou daar Russell hebben geblokkeerd, en dat leverde de Nederland een gridstraf van één plek op. Hierdoor verloor hij zijn pole position aan Russell. Verstappen won de race, en haalde daarna hard uit naar Russell. Hij hekelde de manier waarop Russell hem een straf had aangesmeerd, en stelde dat hij al zijn respect voor hem was verloren.

Pestkop

Russell omschreef Verstappen daarna als een pestkop, waarna de ruzie nog even doorging. In een interview met Autosport Magazine kijkt Russell nu terug op de ruzie: "Ik ga nu mijn zevende seizoen in de Formule 1 in, en je begint te realiseren waar je staat. Je bent je bewust van je stem en het platform dat je hebt en de impact die je kunt maken. Ik vond het belangrijk voor mezelf om me uit te spreken tegen Max, omdat ik het niet accepteer dat er zo openlijk met me wordt gesold en dat ik niet gerespecteerd word. Dat was de belangrijkste drijfveer. Ik heb veel mensen in hun leven mensen zien drammen om hun gelijk te krijgen. Je hebt iemand nodig die het tegen zulke mensen opneemt, en niemand heeft dat gedaan."

Frustratie

Russell stelt dat hij zich al langer ergerde aan het rijgedrag van Verstappen. Hij vond het een beetje frustrerend: "Hoe Max reed, hoe hij agressiever was en anderen een soort van pestte, hoe hij zou agressie toonde op een manier waar niemand tegenop kon. De enige coureur die weerstand bood was Lewis. Hij was de enige die dat deed in 2021, en dat was een geweldig seizoen. Ik was gefrustreerd toen ik vorig jaar naar onze sport keek, toen er zo'n geweldig titelduel had moeten zijn. Maar dat was niet zo, en die opmerkingen in Qatar deden de emmer overlopen. Ik dacht aan alles wat er was gebeurd, van de capriolen op de baan tot de uitspraken daarnaast. Het was onacceptabel en er moest iets aan worden gedaan."

E-mails

Ook op sociale media ging het helemaal los na de verbale aanvaring tussen de twee. Russell merkte dit binnen Mercedes: "Ik heb het zelf niet gezien, maar ik weet wel dat er veel kritiek was. Ik weet wel dat teamleden e-mails kregen van Nederlandse fans. Maar dat hoort gewoon bij de sport en het leven. Dat is iets waar we ons bij neerleggen. Je kunt ervoor kiezen om het niet te lezen en je op emotioneel vlak te laten beïnvloeden. Zelfs al lach je om de opmerkingen, het heeft alsnog impact. Ik kijk er dan ook zo naar: maken positieve commentaren mij sneller? Waarschijnlijk niet. Er zijn veel meer negatieve dan positieve opmerkingen, dus ik probeer het gewoon te vermijden."