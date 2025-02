Stoere praat van Hamilton: "Ferrari heeft alles in huis voor de titel"

Lewis Hamilton begint dit jaar aan een nieuw hoofdstuk in zijn lange carrière. De zevenvoudig wereldkampioen rijdt vanaf dit jaar voor Ferrari, en daar gaat hij op jacht naar succes. Hamilton is van mening dat bij Ferrari alle ingrediënten aanwezig zijn om voor de wereldtitel te gaan.

Na elf jaar besloot Hamilton afscheid te nemen van Mercedes. Hij verliet het team waar hij zijn grootste successen boekten om bij Ferrari te gaan jagen op nieuwe successen. Gisteren maakte hij voor het eerst kennis met zijn nieuwe auto. Op Ferrari's privécircuit Fiorano werkte hij de shakedown af in de SF-25. Tijdens zo'n filmdag kan er weinig nuttige data worden verzameld, maar het gevoel was wel direct goed.

Titelambities

Met een frisse blik leeft Hamilton toe naar de start van het nieuwe seizoen. Hij droomt van wereldtitel nummer acht, en dat ziet hij als een realistisch doel. Tijdens een persmoment bij Ferrari kreeg hij van The Race de vraag of het team klaar is voor een titelstrijd, zijn antwoord was helder: "Ja." Hij ging er daarna iets dieper op in: "Ik heb eerder bij twee titelwinnende teams gewerkt. Ik weet hoe een winnend team er uitziet en hoe dat voelt. Iedereen hier is... de passie hier is iets wat je nog nooit hebt gezien. Ze hebben alle ingrediënten in huis om een titel te winnen. Het draait er nu om om alles bij elkaar te brengen."

Geweldige leiders

Hamilton is van mening dat er bij Ferrari vooral toppers werken. Hij is onder de indruk van de mensen bij de top van Ferrari: "Met Frédéric Vasseur hebben we een geweldige leider, en we hebben ook John Elkann en Benedetto Vigna. Iedereen heeft gewoon een heel kalme en goede aanpak. Niemand zegt dat we perfect zijn, op elk gebied zeggen we dat we ons moeten verbeteren. Ze laten niets liggen om dat voor elkaar te krijgen."