Marko durft hardnekkige Verstappen-geruchten niet te ontkennen

Max Verstappen was in de afgelopen week weer het onderwerp van gesprek. Hij werd in verband gebracht met een bizarre overstap naar Aston Martin. De Britse renstal zou een miljard pond over hebben voor Verstappen. Helmut Marko komt met een duidelijke reactie op deze verhalen.

Verstappen beschikt over een meerjarig contract bij Red Bull. Hij rijdt sinds 2016 voor het Oostenrijkse team, en de banden zijn altijd zeer warm geweest. Vorig jaar leken er echter scheurtjes te ontstaan in de relatie. De onrust binnen Red Bull zorgde voor frustratie, en Mercedes-teambaas Toto Wolff probeerde Verstappen over te halen om naar zijn team te komen. Verstappen sloeg dat aanbod echter af.

Prestatieclausules

In januari ging er een opvallend gerucht rond. Aston Martin zou Verstappen willen vastleggen, en ze wilden hem een deal aanbieden ter waarde van 1 miljard pond. Het waren bijzondere cijfers, en bij OE24 wordt Red Bull-adviseur Helmut Marko geconfronteerd met de verhalen. Marko krijgt de vraag of hij zich zorgen maakt: "Er zijn prestatieclausules. Maar laten we ervan uitgaan dat we qua motoren niet echt in het nadeel zijn. Een gat van één of twee tienden is bij Max te overbruggen."

Gaat Marko mee naar Aston Martin?

Het is verder geen geheim dat de Verstappens het zeer goed kunnen vinden met Marko. De teamadviseur gaf eerder al aan dat Verstappen één van de redenen is dat hij nog bij Red Bull zit. Als Verstappen echt overstapt, dan is het de vraag wat Marko gaat doen. De Oostenrijker krijgt de vraag of hij het ziet zitten om met Verstappen mee te verhuizen naar een nieuwe werkgever. Daar zit hij echter niet op te wachten: "Dat is allemaal speculatief. Wij willen nu de vijfde wereldtitel op rij van Max gaan pakken, en daar richten wij ons nu op. Dat is ons eerder niet gelukt bij Sebastian Vettel."