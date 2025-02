Sauber ziet groen: Nieuwe kleurstelling nauwelijks anders dan in 2024

Het team van Sauber heeft in Londen hun nieuwe kleurstelling voor het aankomende Formule 1-seizoen gepresenteerd. Tijdens het F1 75 Live-evenement presenteerden Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto de kleuren waarmee ze dit jaar op jacht gaan naar WK-punten.

Sauber eindigde vorig jaar op de laatste plaats in het wereldkampioenschap. De Zwitserse renstal kende een rampzalig seizoen waarin ze slechts één keer punten wisten te pakken. Ze besloten in te grijpen en coureurs Valtteri Bottas en Guanyu Zhou kregen geen contractverlenging. Ze werden vervangen door de ervaren Hülkenberg en de regerende Formule 2-kampioen Bortoleto. Met deze nieuwe line-up hopen ze te kunnen schitteren in het komende seizoen.

Voor Sauber wordt het een belangrijk jaar, want het is de laatste keer dat ze onder deze naam op de grid staan. Vanaf volgend jaar worden ze het fabrieksteam van Audi. Dat duurt echter nog wel eventjes, en daarom lag de focus vandaag ook op het zijn van Sauber. De renstal wordt nog steeds gesponsord door Stake, en streamingplatform Kick, en dat is dan ook terug te zien op de nieuwe livery van de wagen.

Net als in het afgelopen seizoen zijn de wagens van Sauber weer zwart en groen. Het zijn de kleuren die afkomstig zijn van de titelsponsor. Het team heet dit jaar immers officieel gezien Stake F1 Team, deze naam mogen ze echter in veel landen niet gebruiken. Het bedrijf is een gokplatform, en dat is illegaal in meerdere landen. Voor Sauber, Hülkenberg en Bortoleto zal het weinig uitmaken, vandaag stonden ze als rocksterren op het podium naast hun gloednieuwe livery. Het was hoe dan ook een speciaal moment voor het team uit Hinwil. Dit jaar moet het beter gaan voor hen, en daarbij moeten alle nieuwe namen die zijn aangetrokken helpen. Onder meer Jonathan Wheatley is aangetrokken, hij begint later dit jaar als teambaas.