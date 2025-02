Moet Verstappen titelstrijd met Hamilton uit het hoofd zetten?

Max Verstappen gaat dit jaar op jacht naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander zal stevige concurrentie krijgen, want het is de verwachting dat de verschillen tussen de topteams klein zijn. Juan Pablo Montoya denkt dat Verstappen en Red Bull het zwaar gaan krijgen.

Verstappen begon vorig jaar goed aan het seizoen. De Nederlander won vrijwel alles, en bouwde een grote voorsprong op in het wereldkampioenschap. Toen Red Bull begon terug te vallen, had Verstappen een comfortabele voorsprong op zijn concurrenten waardoor zijn titel niet in gevaar kwam. Red Bull wil dit jaar gaan terugslaan, maar het is zeer de vraag of ze dit voor elkaar gaan krijgen.

Hamilton

De concurrentie is groot. Lewis Hamilton rijdt vanaf dit jaar voor Ferrari, en hij wordt gezien als een mogelijke titelkandidaat. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya denkt niet dat Verstappen en Hamilton elkaar gaan tegenkomen op de baan. Bij OnlineCassino legt hij dat uit: "Max Verstappen wordt dit jaar niet het probleem van Lewis. Het zou me verbazen als Red Bull net zo uit de startblokken komt als in de voorgaande jaren. Adrian Newey zei recent dat de problemen bij Red Bull niet zo simpel zijn als ze denken. Het is lastig, want als je gelooft dat wat je doet goed is en plotseling werken dingen niet meer... Hoe ver ga je dan terug en op welk punt ga je weer denken."

Verkeerde basisprincipes

Montoya stelt dat Red Bull niet op oude gewoontes moet blijven terugvallen: "Als je zegt dat je de auto verkeert bouwt, en je realiseert dat wat je doet verkeerd is, hoe overtuigd ben je er dan van dat wat je nu doet helemaal goed is? Op een gegeven moment moeten ze gewoon zeggen: 'Dit is waar we in geloven en hier gaan we ons voor inzetten. Dit is wat we gaan doen en dit is wat er gaat gebeuren.' Je begint gewoon zijwaarts of zelfs achteruit te bewegen. Als je vooruit blijft gaan op basis van de verkeerde basisprincipes, dan kom je nooit uit het gat. Dat gat kan heel diep zijn, dat is het probleem."