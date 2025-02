"Verstappen hoopte ziek te zijn, maar is al in Londen voor spectaculair F1-event"

De wereld komt er morgen achter wat de livery's van de Formule 1-teams zijn. In de O2 Arena presenteren alle teams hun nieuwe kleuren tijdens een speciaal evenement van de Formule 1. Max Verstappen was hier geen fan van, maar hij is inmiddels ook gearriveerd in het Verenigd Koninkrijk.

De Formule 1 bestaat dit jaar 75 jaar, en dat is reden voor een feestje. Alle teams zullen tijdens F1 75 Live hun kleuren gaan onthullen in de O2 Arena. Ook de coureurs zijn hierbij aanwezig, maar daar leken ze niet allemaal evenveel zin in te hebben. Toen de Formule 1 eind vorig jaar met een aankondiging kwam, grapte Max Verstappen dat hij hoopte ziek te zijn tijdens het evenement.

Milton Keynes

Verstappen is echter niet ziek. Hij is morgenavond gewoon aanwezig bij het evenement. Hij is namelijk al gearriveerd in het Verenigd Koninkrijk. Aan het einde van de middag landde hij op Londen Luton Airport. Verstappen vliegt wel vaker naar dit vliegveld, aangezien dit op iets meer dan een halfuur rijden ligt van Red Bulls hoofdkwartier in Milton Keynes. Daarnaast kan hij morgenavond snel weer het vliegtuig pakken naar zijn huis in Monaco. Waarom Verstappen al zo vroeg is gearriveerd in Londen, is niet bekend. Mogelijk voert hij nog wat sponsoractiviteiten uit of gaat hij aan de slag in Milton Keynes.

Geen liefhebber van show

Zijn vlucht naar Londen was een primeur, want het was zijn eerste grote vlucht met zijn nieuwe privéjet. Vorige week werd de nieuwe Dassault Falcon 8X met callsign PH-UTL voor het eerst gespot in Nederland. Verstappen zal morgen weer snel in zijn vliegtuig willen stappen. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen liefhebber is van de showelementen van de Formule 1. Hij maakte de show in Las Vegas in 2023 al met de grond gelijk, en zijn opmerking over dat hij liever ziek is tijdens F1 75 Live komt dan ook niet uit de lucht vallen.