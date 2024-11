Verstappen grapt over uniek F1-evenement: "Hoop dat ik dan ziek ben!"

Het aankomende Formule 1-seizoen zal op een bijzondere manier worden afgetrapt. Alle tien de teams zullen hun livery dan onthullen tijdens een speciale show in Londen. Max Verstappen lijkt er niet zoveel zin in te hebben en grapt dat hij hoopt die week ziek te zijn.

De Formule 1 kwam deze week met groot nieuws naar buiten. Aangezien de sport in 2025 75 jaar bestaat, wil men dit op een grootste manier gaan vieren. Op 18 februari zal dit gaan gebeuren met een uniek evenement in de O2 Arena in de Britse hoofdstad Londen. Tijdens een uitgebreide show zullen alle teams daar hun livery voor het aankomende seizoen gaan laten zien aan het publiek.

Het is de bedoeling dat alle coureurs en teambazen aanwezig zijn bij dit evenement. De fans reageerden wisselend op social media, en het is niet duidelijk hoe de coureurs hierover denken. Max Verstappen werd tijdens een livestream van Team Redline geconfronteerd met de plannen. Als Verstappen wordt gevraagd naar 'F1 75' reageert hij vol verbazing. De drievoudig wereldkampioen heeft geen idee waar het over gaat. Als Verstappen uiteindelijk doorheeft waar het precies overgaat, reageert hij grappend: "Ik hoop dat ik ziek ben die week!"