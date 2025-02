Nieuwe privéjet Max Verstappen gesignaleerd in Nederland

Max Verstappen heeft niet stilgezeten in de wintermaanden. De Nederlander schafte een nieuwe privéjet aan, en daarmee belandde hij direct in de spotlights. Verstappens nieuwe vliegtuig is vandaag voor het eerst gesignaleerd op Nederlands grondgebied op de vliegvelden van Maastricht en Eindhoven. Het is niet duidelijk of hij zelf ook aan boord zat.

Verstappen veroverde vorig jaar zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlander gebruikte de winterstop om tot rust te komen, maar hij kwam ook in het nieuws met een aantal grote aankopen. Hij schafte een reusachtig jacht aan, en begin deze maand werd duidelijk dat hij ook een nieuwe privéjet had gekocht. Het gaat om een Falcon 8X uit 2022 die is gebouwd door Dassault. Verstappen heeft er waarschijnlijk tientallen miljoenen voor betaald.

Nederland

Het nieuwe vliegtuig van Verstappen ging vandaag voor het eerst de lucht in. Het vliegtuig met het opvallende registratienummer PH-UTL werd vanochtend gesignaleerd in het Zwitserse en Franse luchtruim, en zette daarna al snel koers richting Nederland. De Falcon 8X landde vanochtend op het vliegveld van Maastricht, en zette daarna koers richting Eindhoven. Het is de eerste keer dat Verstappens miljoenenaankoop naar Nederland is gevlogen.

Flinke verbetering

De eerste vlucht van Verstappen nieuwe vliegtuig vertrok vanochtend vanaf het vliegveld van Genève. Via de luchtruimen van Frankrijk, Duitsland en Luxemburg vlogen ze naar Nederland. Tussendoor stopten ze nog eventjes op het Franse vliegveld Paris Vatry Chalons. De PH-UTL is Verstappens tweede privévliegtuig. In de voorgaande jaren vloog hij de wereld rond in een Falcon 900EX. Het nieuwe vliegtuig is een flinke verbetering ten opzichte van het oude vliegtuig. De nieuwe Falcon 8X kan in één keer ongeveer 12.000 kilometer vliegen, waardoor hij makkelijk kan afreizen naar de circuits in Azië of Zuid-Amerika. Het is onduidelijk wat er is gebeurd met het oude vliegtuig van Verstappen, de kans is aanwezig dat dit vliegtuig is verkocht.