Sainz tast in het duister over Williams-performance

Het team van Williams trok op vrijdag het doek van de nieuwe FW47. De Britse renstal barst van de ambities, en met Carlos Sainz hebben ze een absolute topcoureur in huis gehaald. De Spanjaard durft echter nog niet te zeggen hoe goed Williams het gaat doen.

Sainz vertrok eind vorig jaar bij het team van Ferrari. Zitjes bij andere topteams waren schaars, en in de zomer tekende hij een contract bij Williams. Bij de Britse renstal treft hij een ambitieuze groep mensen, en hij mocht vorige week direct de baan op gaan met de nieuwe auto. Tijdens de shakedown op het circuit van Silverstone reed hij voor de ogen van de wereld het eerste rondje in de nieuwe auto.

Ongelooflijk spannend

Vanzelfsprekend reageerde Sainz direct enthousiast op zijn nieuwe auto. Hij heeft echter nog geen flauw idee hoe goed het team zal zijn, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Geef me tenminste de tests in Bahrein om te zien waar we staan. Qua resultaten gaat het namelijk ongelooflijk spannend worden. Ik denk dat we in het middenveld zitten. Het maakt niet uit of je twee of drie tienden, of vijf of zeven tienden verbetert, als de anderen hetzelfde doen, dan sta je nog steeds op dezelfde plek op de grid. Dus ik heb tijd nodig om te analyseren waar iedereen in Bahrein staat. Daarna kunnen we inschatten wat in Australië nodig is."

Momentum vasthouden

Sainz zet dit jaar hoe dan ook een stapje naar achteren. Hij reed in de afgelopen jaren voor een absoluut topteam, terwijl Williams in het achterveld rondreed. Sainz heeft hier echter geen boodschap aan: "Voor mij is het belangrijk dat we het momentum vast weten te houden. We moeten in die opwaartse lijn waar Williams in zit blijven, en vooruitgang op alle aspecten boeken. Voor mij is dat het belangrijkste, omdat onze kansen meer in 2026 liggen dan in 2025."