Voormalig Red Bull-coureur geeft Lawson belangrijk advies

Liam Lawson is dit jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De jonge Nieuw-Zeelander barst van het vertrouwen, maar hij weet ook dat Verstappen de absolute kopman van het team is. Christian Klien komt met een waardevol advies voor Lawson.

Verstappen is de grote man bij Red Bull. Hij wist in de afgelopen vier seizoenen de wereldtitel te pakken, en hij was veel sneller dan zijn teamgenoten. In de afgelopen vier jaar deed Sergio Perez er alles aan om Verstappen bij te houden, maar de Mexicaan zakte vorig jaar genadeloos hard door het ijs. Red Bull besloot hem te laten gaan, en net als Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Alexander Albon kon hij niet tippen aan de prestaties van Verstappen.

Begrijpelijke keuze

De keuze voor Lawson was redelijk verrassend. De Nieuw-Zeelander heeft immers amper ervaring. Voormalig Red Bull-coureur Christian Klien begrijpt het wel. De 42-jarige Oostenrijker geeft zijn mening in de podcast The Business of Winning: "Ik kan de keuze voor Liam wel begrijpen. Als je deze kans krijgt, dan moet je hem ook met beide handen aangrijpen. Iedere coureur wil in de beste auto bij het beste team racen. Het lastigste is dat hij nu naast Max Verstappen gaat rijden. Ik denk dat Liam het talent heeft. Hij is een heel erg snelle coureur, en dat heeft hij ook laten zien. Hij kan zich snel aanpassen, ik denk dat hij ook de juiste mentaliteit heeft."

Belangrijke tip

Klien heeft wel een belangrijke tip voor Lawson. De Oostenrijkse analist stelt dat hij moet oppassen voor een valkuil waar zijn voorgangers in zijn gevallen: "Hij moet dit nu wel slim aan gaan pakken. Hij moet niet naar Red Bull gaan met de gedachte: 'Ik kan Max Verstappen wel verslaan'. Want ik denk niet dat dat op dit punt in zijn loopbaan mogelijk is. Hij moet een geweldige nummer twee zijn en leren van de beste, want op dit moment is dat gewoon Max Verstappen. Zijn tijd komt nog wel in de toekomst."