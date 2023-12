Horner trots op Honda-deal: "Beter gedaan dan McLaren"

Het team van Red Bull Racing was ook dit jaar weer dominant in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal verbrak met Max Verstappen een grote hoeveelheid records en ze werden dan ook wereldkampioen. Volgens Christian Horner speelde ook Honda een grote rol bij die overheersing.

Honda nam eind 2021 officieel afscheid als motorleverancier van Red Bull Racing en AlphaTauri. Dat afscheid betekent in de praktijk echter alleen maar dat de krachtbronnen niet meer de naam van Honda dragen. De Japanners zijn namelijk nog steeds verantwoordelijk voor de krachtbronnen en ze zijn dan ook nog aan Red Bull verbonden als sponsor. De samenwerking komt eind 2025 ten einde aangezien Red Bull vanaf 2026 gaan samenwerken met Ford.

Commitment

Tot die tijd is de deal met Honda dus nog van kracht. Red Bull-teambaas Christian Horner is daar enorm blij mee en in gesprek met Speedcafe legt hij uit hoe de samenwerking tot stand is gekomen: "McLaren had Honda afgewezen en Sauber had een deal afgeblazen. Het was strategisch gezien dus goed voor ons om Honda bij Toro Rosso te stallen zodat we de kans hadden om het af te zetten tegen onze toenmalige partner. In juni 2018 moesten we een keuze maken en gebaseerd op de commitment die we zagen, was het logisch dat Honda de juiste route was."

McLaren

De samenwerking verliep vanaf het begin direct goed met podiumplaatsen en zeges in het eerste jaar. Horner stelt dan ook dat Red Bull het beter heeft gedaan dan McLaren in diens superjaren met Honda: "Wij hebben nu meer zeges gescoord met Honda dan McLaren in hun kampioensjaren. Max is ook nog eens uitgegroeid als de Honda-coureur met de meeste zeges. Het is een geweldig partnership. Ze zijn een groot onderdeel van wat wij in de afgelopen jaren hebben bereikt en vooral wat wij dit jaar hebben bereikt."