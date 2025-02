Gewaagde voorspelling Sainz: "Ferrari klaar voor de wereldtitel"

Carlos Sainz heeft het team van Ferrari verlaten, maar het team zit nog altijd in zijn hart. De Spanjaard rijdt vanaf dit jaar voor Williams, maar hij ziet zijn oud-werkgever als één van de titelfavorieten. Sainz wijst Charles Leclerc aan als zijn titelfavoriet.

Sainz nam eind vorig jaar definitief afscheid van Ferrari. De Italiaanse renstal verving hem door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Sainz tekende een contract bij Williams, en bij de Britse renstal gaat hij nu jagen op nieuwe successen. Op vrijdag maakte hij voor het eerst kennis met de nieuwe FW47 tijdens de shakedown op het circuit van Silverstone. Hij werd later op de dag afgelost door zijn nieuwe teamgenoot Alexander Albon.

Klaar voor een gevecht om de wereldtitel

Sainz is zijn voormalig werkgever echter nog lang niet vergeten. De Spanjaard werd tijdens de launch van Williams door Sky Sports News gevraagd naar zijn verwachtingen voor het komende seizoen: "Laten we eens afwachten hoe iedereen aan het jaar gaat beginnen, maar ik weet nog dat toen ik vertrok bij Ferrari dat ik tegen al de mensen daar had gezegd dat ze klaar zijn voor een gevecht voor de titel en dat ze dit jaar het wereldkampioenschap gaan winnen."

Leclerc

Hij zag in zijn laatste maanden dat men bij Ferrari klaar was voor het ultieme succes. De Spanjaard gelooft in zijn voormalige werkgever: "Alle leerprocessen die ik nu doormaak bij Williams, waren toen ik bij Ferrari wegging perfect, het team was helemaal klaar om er vol voor te gaan." Sainz ziet dan ook wie de grote favoriet is bij de Ferrari-coureurs: "Ik denk Charles, want hij is de enige gast die ik ken en ik ken de persoonlijkheid en de manier van rijden van Lewis niet zo goed. Ik weet wel dat Charles klaar is om voor een wereldkampioenschap te gaan vechten."