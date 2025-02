Horner vindt Aston Martin-geruchten over Verstappen logisch

Max Verstappen heeft in zijn Formule 1-loopbaan alleen nog maar voor de Red Bull-teams gereden. Volgens recente geruchten kan daar snel verandering inkomen, want Aston Martin schijnt een reusachtige aanbieding te hebben gedaan. Christian Horner haalt er zijn schouders over op, en hij vertrouwt op Verstappen.

De toekomst van Verstappen vormt een groot vraagstuk. De Nederlander beschikt over een contract bij Red Bull tot en met 2028, maar een vroegtijdig vertrek wordt niet uitgesloten. Vorig jaar gingen er na de interne onrust bij Red Bull veel geruchten rond. Mercedes flirtte met hem, maar daar ging Verstappen niet op in. Vorige maand ging er een ander verhaal rond, want Aston Martin zou een miljard (!) pond voor hem overhebben.

Normale gang van zaken

Het is een bijzonder verhaal, maar bij Aston Martin barsten ze van de ambitie. Red Bull-teambaas Christian Horner maakt zich geen zorgen, en stelt dat hij vorig jaar niet het gevoel kreeg dat Verstappen wilde vertrekken. In een interview met Goodwood legt Horner dat uit: "Max heeft een heel open relatie met het team, en natuurlijk bespreek je dingen dan openlijk, zoals je doet in elke vorm van een samenwerking. Hij heeft duidelijk gemaakt wat zijn positie is tegenover het team. En natuurlijk overleg je altijd dingen achter gesloten deuren, dat is de normale gang van zaken."

Veel interesse

Horner vindt het niet vreemd dat Aston Martin interesse zou hebben. Hij wijst naar het feit dat Verstappen simpelweg een sterke coureur is: "Elke team zal interesse gaan tonen in hem, want hij is, zoals we allemaal weten, een exceptioneel talent. Je kunt je dus wel voorstellen dat hij bovenaan het lijstje van elk team staat. Er was heel erg veel ruis. En normaal gesproken is het zo dat als die ruis publiekelijk is, dan is het meer... De serieuze dingen worden meestal achter gesloten deuren besproken, en niet via de media."