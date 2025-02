Verstappen schuimt stoeltje nieuwe Red Bull-auto

Wereldkampioen Max Verstappen is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. De Nederlander begon vorige week aan het nieuwe seizoen, en hij heeft zich in Milton Keynes gemeld. Daar nam hij op 10 februari, afgelopen maandag, voor het eerst plaats in zijn nieuwe RB21.

Verstappen liet vorige week op sociale media weten dat hij is begonnen aan het nieuwe seizoen. Hij deelde een aantal foto's van een fotoshoot, het was een voorproefje van zijn nieuwe samenwerking met kledingmerk AlphaTauri. Verstappen werd benoemd tot wereldwijd ambassadeur van het kledingmerk van Red Bull. Hij hield zich echter niet alleen bezig met activiteiten voor sponsors en partners, maar ook met het echte werk.

Stoeltje passen

Verstappen heeft zich namelijk ook gemeld op het hoofdkantoor van Red Bull Racing in Milton Keynes. Op de fabriek maakte hij kennis met de nieuwe RB21. Red Bull deelde de eerste foto's van Verstappens kennismaking met de nieuwe auto, op de beelden is te zien hoe hij zijn zitje past. Deze zogenaamde seat fit is een belangrijke stap in het voorseizoen, en het geeft de coureurs de kans om direct op zoek te gaan naar de juiste positie in de auto.

Het proces van een F1-stoeltje schuimen is een cruciale stap om de coureur een perfect passende en comfortabele zitpositie te geven. Dit zorgt niet alleen voor comfort, maar ook voor maximale controle en veiligheid. Hier is hoe het proces in grote lijnen verloopt:

1. Voorbereiding

- De cockpit van de auto wordt klaargemaakt en beschermd met plastic of tape om schade en morsen te voorkomen.

- De coureur draagt zijn racepak en HANS-systeem (Head and Neck Support), zodat de pasvorm realistisch is.

2. Plaatsen van de mal en het schuim

- Een plastic zak of mal wordt in de cockpit geplaatst om de vorm van het stoeltje te bepalen.

- Een tweecomponentenschuim (polyurethaan) wordt in de zak gegoten. Dit schuim zet uit en vormt zich naar de contouren van de coureur.

3. Coureur neemt plaats

- De coureur gaat in de auto zitten en houdt zijn gebruikelijke rijhouding aan (handen op het stuur, voeten op de pedalen).

- Het schuim begint uit te zetten en vult alle open ruimtes rondom het lichaam van de coureur.

4. Uitharden en verwijderen

- Het schuim hardt binnen ongeveer 15-30 minuten uit tot een stevige, maar comfortabele pasvorm.

- Zodra het schuim volledig is uitgehard, wordt de coureur uit de auto geholpen en de schuimmal voorzichtig verwijderd.

5. Afwerking en precisiewerk

- Het gevormde stoeltje wordt gesneden en bijgeschaafd om overtollig materiaal te verwijderen en een perfecte pasvorm te garanderen.

- Er worden gaten en uitsparingen gemaakt voor veiligheidsgordels en kabels.

- Soms wordt een laag schuim of gel toegevoegd voor extra comfort.

6. Bekleding en installatie

- Het stoeltje wordt bekleed met brandwerende stof of een dunne laag padding voor extra comfort.

- Daarna wordt het definitieve stoeltje in de auto gemonteerd en getest.

Een goed geschuimd stoeltje is essentieel voor een coureur omdat het helpt bij het voelen van de auto en het minimaliseren van vermoeidheid. In de Formule 1 telt elke millimeter, dus de pasvorm moet perfect zijn.

Onthulling

Red Bull liet verder weinig zien van de RB21. Op de foto's waren delen van de livery te zien, en het lijkt erop dat ze vasthouden aan de kleuren van de voorgaande jaren. De volledige livery krijgt de wereld volgende week te zien tijdens het F1 75 Live-evenement in de O2 Arena in Londen. Op 18 februari zal deze show plaatsvinden, en de uitzending daarvan begint om 21:00 Nederlandse tijd. Verstappen zal vlak voor de wintertest voor het eerst de baan opgaan met de nieuwe auto, want Red Bull organiseert een shakedown op 25 februari in Bahrein. Voor Verstappen wordt het een belangrijk jaar, want hij kan zijn vijfde wereldtitel op rij gaan pakken.